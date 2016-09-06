Джеймс Ки: STR12 слабее предыдущих шасси Toro Rosso
В преддверии начала гоночного уик-энда в Монте-Карло технический директор Toro Rosso Джеймс Ки признал, что шасси STR12 2017 года уступает версиям машины предыдущих лет.Прошлогоднюю STR11 называли одним из лучших шасси на стартовой решетке, однако его сдерживал мотор Ferrari 2015 года.В данный момент Toro Rosso, использующая двигатели Renault, занимает пятое место в Кубке конструкторов, имея в активе 21 очко.«Не думаю, что в 2017-м мы так сильны в области шасси, как в прошлые годы, – сказал Ки в интервью AUTOSPORT.com. – Пока что мы еще не достигли максимального уровня прижимной силы.Шасси хорошо выглядит на таких трассах, как в Барселоне, и очень близко по уровню прижимной силы к нашим главным конкурентам. Ситуация может быть такой же и в Монако.Я считаю, что мощность [мотора Renault] поможет нам в Монако – на трассе, где мы традиционно выступаем довольно успешно. Наши пилоты также неплохо выступают здесь, поэтому мы надеемся на солидный результат».Джеймс считает, что потенциал STR12 постепенно будет раскрываться посредством установки обновлений по ходу сезона-2017.«В условиях нового регламента мы еще многого не знаем о шасси, – продолжил Ки. – На конструирование новой машины у нас было меньше года, потому что регламент утвердили поздно.Вот почему в понимании шасси мы немного отстаем в сравнении с прошлыми годами. Тем не менее я думаю, что нам удастся найти некоторые фундаментальные вещи в понимании работы шасси по ходу сезона».Также британец отдал должное Force India, занимающей четвертое место в командном зачете.«Force India делает отличную работу: им удается приезжать в очки обеими машинами, избегать неприятностей на трассе и технических проблем. Они также выбирают хорошие стратегии. Это позволяет им отрываться от конкурентов.Команды, располагающиеся за Force India, ведут тесную борьбу. Ситуация может поменяться в один уик-энд: если ты не наберешь очки, то можешь потерять несколько мест в общем зачете», – резюмировал Джеймс.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Антониу Феликс да Кошта оформил свою первую победу в серии DTM на этапе в Зандворте. Отлично стартовав с поул-позиции, он защищал своё лидерство от нападок Бруно Спенглера, которому, в свою очередь,...
Тест-пилот Williams Сьюзи Вольф проехала в первый день тестов в Австрии всего 18 кругов и показала последнее, девятое, время. Комментируя свое выступление, шотландская пилотесса выразила сожаление по...
Фелипе Масса признался, что был бы готов пересмотреть свое решение и продолжить карьеру в Формуле 1, если бы получил предложение занять место Нико Росберга в Mercedes. В то же время бразилец, который...
Чемпионат и первенство Дальнего Востока по кикбоксингу, состоявшиеся 17-19 марта в г. Хабаровске, собрали спортсменов из Приморского и Хабаровского краев, Еврейской автономной, Сахалинской и Амурской...
Во Владивостоке в спортивном комплексе «Восход» прошел финал кубка Приморского края по мини-футболу. Всего в соревнованиях приняли участие 24 команды, но лишь две из них дошли до финала – «Аркада» и...
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!