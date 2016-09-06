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25 мая спортивный клуб «Адмирал» начинает большой образовательный форум по хоккею для тренеров и родителей

25 мая спортивный клуб «Адмирал» начинает большой образовательный форум по хоккею для тренеров и родителей
С 25 по 28 мая на «Фетисов Арене» СК «Адмирал», Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко и Дальневосточная государственная академия физической культуры проведут семинар для всех детских тренеров Приморья на тему «Современные технологии подготовки хоккеистов», реализуемую в рамках программы «Добрый лед».

В четверг и пятницу, 25 и 26 мая, профессоры Валерий Могилев и Сергей Добровольский расскажут о технологиях подготовки спортсменов, анатомо-физиологических особенностях юных хоккеистов, детском метаболизме, энергообеспечении мышечной деятельности в хоккее, аппаратных методах исследования функционального состояния хоккеистов и многих других интересных и сложных темах. Вместе с тренерами приглашенные специалисты проведут и медико-психологические исследования детей из «адмиральской» школы.

Вечером в пятницу, 26 мая, заслуженный тренер России и наставник команды ребят 2008 года рождения СКА-Стрельна (Санкт-Петербург) Дмитрий Теплыгин расскажет о том, как отбирать игроков в команду при наборе в школу. А утром в субботу Дмитрий Иванович выйдет на лед для мастер-класса по обучению техникой владения клюшкой. Все эти семинары пройдут для тренеров.



Родителей юных хоккеистов приглашают на семинары на тему «Построение взаимодействия между тренером, родителями и воспитанниками хоккейной школы», которые проведет доктор медицинских наук Юлия Родыгина. Она прочитает лекции о нюансах психики спортсмена и ее возрастных особенностях, методах саморегуляции и ответит на вопросы.



Время и место проведения семинаров для родителей:

25-26 мая, г. Большой Камень, Ледовая арена, конференц-зал, начало в 17.30

27-28 мая, г. Артем, Ледовая арена (ул. Севастопольская, 36, 1 этаж), конференц-зал, начало в 15.00



Пресс-служба ХК «Адмирал»

Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Вчера, 23:01      |      Категория:  Все новости » Спорт
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