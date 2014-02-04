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Рассекречены некоторые характеристики Tesla Model 3 - автоновости
4-02-2014, 02:03, Автоновости Самым востребованным китайским брендом на российском авторынке третий год подряд стал Lifan Motors....
24-04-2014, 09:30, Автоновости Германский производитель спортивных автомобилей анонсировал выход на рынок новой базовой модификации кроссовера Macan....
23-12-2014, 02:47, Автоновости Несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране, российские покупатели будут приобретать иномарки и в будущем году....
19-06-2015, 14:07, Автоновости По данным российского аналитического агентства «Автостат», в первые пять месяцев 2015 года количество угонов автомобилей в целом по России сократилось на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом...
3-11-2015, 20:53, Автоновости Доля автомобилей отечественной сборки на российском автомобильном рынке увеличивается....
1-04-2017, 05:09, Автоновости Сегодня Ян Робертсон, член совета директоров BMW AG рассказал, что немецкая компания пойдет по пути Tesla и предложит своим клиентом аналогичную электрокарам американского производителя систему,...
8-06-2015, 17:54, Автоновости Появилась официальная информация о предполагаемых комплектациях нового российского кроссовера Lada Xray....
15-11-2013, 05:40, Автоновости На днях стало известно, что автомобили марки Datsun, принадлежащей компании Nissan, уже в апреле 2014 года поступят на российский рынок. Их ожидаемая стоимость лежит в пределах 400 тысяч рублей....
2-01-2015, 17:50, Автоновости Эксперты проанализировали статистику угонов автомобилей, чтобы узнать, какие модели чаще всего похищались в уходящем году....
26-10-2014, 00:04, Автоновости Продажи новых автомобилей по всему миру в первом полугодии текущего года года выросли на 4,1%....