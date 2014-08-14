ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Никите Гергелю срочно нужна кровь Один из пострадавших во время раллийных тестов под Псковом Никита Гергель срочно нуждается в донорской помощи. Никита в тот день был штурманом Алексея Лукьянюка. Сейчас он находится в реанимации во Всероссийском центре экстренной и радиационной медицины МЧС России им. А.М. Никифорова в Санкт-Петербурге. Состояние тяжелое, открытые переломы голеней, ожог 17% поверхностей тела (ног), потеря крови. Сдать кровь второй положительной группы можно по адресу г. Санкт-Петербург, ул. Оптиков, 54 (отделение трансфузиологии) с 09:00 до 12:00 с понедельника по четверг. Требуются и другие группы крови. Всем донорам нужно обратить внимание на условия сдачи крови: вес должен быть не менее 50 килограммов, должны отсутствовать хронические заболевания, регистрация в Санкт-Петербурге нужна как минимум шестимесячной давности. За три дня до сдачи нельзя употреблять алкоголь, жирную пищу, продукты, вызывающие аллергию. Нужно будет сдать 450 мл. При себе иметь паспорт. На месте каждого ждет обследование и определение пригодности для сдачи. Дополнительную информацию можно узнать по телефону +7-911-003-40-74 (справочная).

Просьба ко всем, у кого есть желание и возможность, помочь материально.

Сбор средств осуществляется по следующим реквизитам: СБЕРБАНК:

5469 5500 1028 1316 Лина Станиславна Арнаутова

Номер счета карты: 40817810955860203762

Банк получателя: Сбербанк России

БИК: 044030653

Корр. счет: 30101810500000000653

ИНН: 7707083893

КПП: 784243001

По возможности напишите смс о переводе с суммой на +79219390149. АЛЬФА-БАНК

4154 8120 0711 9997 Надежда Созинова

+7 (926) 662-82-91

Карта привязана к номеру. Просьба также написать смс. Отчеты будут публиковаться в группе Facebook. За новостями о состоянии Никиты можно следить на фейсбук в профиле Надежды Созиновой на Facebook.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 19:54 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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