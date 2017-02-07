ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Ален Прост: Renault не даст Алонсо чемпионскую машину в 2018 году Четырехкратный чемпион мира Формулы 1 и специальный посол Renault Ален Прост считает, что французская команда не сможет дать Фернандо Алонсо конкурентоспособную машину в обозримом будущем. Как дал понять испанец, он не станет продлевать контракт с McLaren, если не будет уверен в конкурентоспособности машины в 2018-м. Многие эксперты полагают, что в таком случае он вернётся в Renault, вместе с которой стал чемпионом в 2005-м и 2006-м. Однако Прост крайне пессимистично оценивает подобную перспективу. Успех Боттаса может вынудить Алонсо задуматься о Renault «Фернандо хочет выигрывать гонки и титулы, – сказал Прост в интервью Sky Sports News. – Сомневаюсь, что в два ближайших года мы сможем дать ему машину, позволяющую бороться за победу в чемпионате. Мы должны оставаться реалистами. Я в Формуле 1 без малого 40 лет и знаю, насколько сложная задача стоит перед нами. Важно соблюдать осторожность в данном вопросе. Да, мы хотим прогрессировать, но не нельзя ставить бессмысленные цели только из-за того, что в команду может прийти такой гонщик, как Фернандо».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 15:48 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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