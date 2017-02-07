Ален Прост: Renault не даст Алонсо чемпионскую машину в 2018 году
Четырехкратный чемпион мира Формулы 1 и специальный посол Renault Ален Прост считает, что французская команда не сможет дать Фернандо Алонсо конкурентоспособную машину в обозримом будущем.Как дал понять испанец, он не станет продлевать контракт с McLaren, если не будет уверен в конкурентоспособности машины в 2018-м. Многие эксперты полагают, что в таком случае он вернётся в Renault, вместе с которой стал чемпионом в 2005-м и 2006-м.Однако Прост крайне пессимистично оценивает подобную перспективу.Успех Боттаса может вынудить Алонсо задуматься о Renault«Фернандо хочет выигрывать гонки и титулы, – сказал Прост в интервью Sky Sports News. – Сомневаюсь, что в два ближайших года мы сможем дать ему машину, позволяющую бороться за победу в чемпионате.Мы должны оставаться реалистами. Я в Формуле 1 без малого 40 лет и знаю, насколько сложная задача стоит перед нами. Важно соблюдать осторожность в данном вопросе. Да, мы хотим прогрессировать, но не нельзя ставить бессмысленные цели только из-за того, что в команду может прийти такой гонщик, как Фернандо».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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