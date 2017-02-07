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Приморские пилоты поборются в Хабаровске за звание сильнейшего во втором этапе РДС-Восток

Приморские пилоты поборются в Хабаровске за звание сильнейшего во втором этапе РДС-Восток
Соревнования Российской дрифт-серии пройдут уже в эти выходные - 27 и 28 мая. За звание сильнейшего гонщика поборются представители Владивостока, Хабаровска и Благовещенска. Помимо заездов известных пилотов зрители увидят также фестиваль автозвука и автотюнинга «Zvuk DV».

Уже несколько лет подряд РДС-Восток привозит в Хабаровск праздник автоспорта. В этом сезоне, по словам организаторов, развлекательная составляющая мероприятия усилена.

«Мы понимаем, что это мероприятие мы делаем, прежде всего, для зрителя, а потому стараемся показывать не только спорт, но и шоу - говорит Анатолий Аксюточкин, один из организаторов РДС-Восток. - Конечно, дрифт прежде всего! Пилоты любят здесь выступать, публика особенно тепло нас принимает, и мы стараемся отвечать тем же – показывать максимум!».

В рамках фестиваля тюнингованных автомобилей на парковке арены «Ерофей» можно будет увидеть, услышать и даже потрогать самые красивые и громкие машины Дальнего Востока.

«Наш фестиваль будет проходить два дня, - рассказал Николай Закамский, директор фестиваля «Zvuk DV», глава Дальневосточного офиса «EMMA-Россия», 27 мая мы проводим этап Чемпионата по автозвуку и тюнингу под эгидой европейской ассоциации автозвукового спорта EMMA (European Mobile Media Association), а в воскресенье – этап международных соревнований db Drag Racing. Участники - жители Дальнего Востока, всего ожидаем около восьмидесяти громких и красивых автомобилей. На соревновании будет работать бригада судей - порядка тридцати человек. Важно отметить, что по правилам соревнований все автомобили должны быть открыты – зрители могут заглянуть, пообщаться с хозяином, послушать, посмотреть».

Также в рамках РДС-Восток с показательными номерами выступит команда стантрайдинга (трюковая езда на мотоцикле) «Stunt4212». Кстати, райдер команды Никита Покусай входит в тройку сильнейших райдеров России.

Добавим, соревнование РДС-Восток официально начнется в 14 часов (в субботу пройдут одиночные заезды, в воскресенье - парные), доступ на трибуны будет открыт с 10.00. Обращаем внимание, в субботу и воскресенье парковка арены «Ерофей» будет полностью занята зачетной трассой соревнований по дрифту, поэтому организаторы просят гостей приезжать на мероприятие на общественном транспорте или воспользоваться услугами такси.

Билеты на трибуну и в стоячую зону можно приобрести по ссылке https://www.dvhab.ru/afisha/khabarovsk/event/69125, а также в кассах кинотеатра «Гигант». Подробная информация на http://www.rdsvostok.ru/



Пресс-служба РДС-Восток

Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Сегодня, 15:06      |      Категория:  Все новости » Спорт
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