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Hyundai может отложить производство компактного кроссовера - автоновости
12-05-2015, 09:51, Автоновости Почти половина российских покупателей автомобилей предпочитают автоматическую коробку передач....
4-05-2017, 21:02, Автоновости После длинной серии анонсов и «писем о намерениях» американская компания Workhorse Group наконец-то представила свой гибридный пикап....
29-01-2014, 15:10, Автоновости В ушедшем году объемы продаж новых автомобилей Mitsubishi в России составили без малого 79 тысяч единиц. Дилеры на 6% улучшили результат годичной давности. Бестселлером марки в стране остался...
3-11-2016, 08:45, Автоновости Больше всех на продаже автомобилей заработала японская компания Toyota....
3-08-2015, 23:57, Автоновости Компания UAZ отзывает внедорожники Patriot из-за проблем с тормозами....
3-02-2017, 21:02, Автоновости Новая модификация одного из самых популярных автомобилей итальянского автопроизводителя будет выполнена в кузове «купе»....
2-05-2015, 04:59, Автоновости Российско-американское совместное предприятие GM-АвтоВАЗ предлагает приобрести кроссовер Chevrolet Niva со скидкой....
18-11-2016, 12:51, Автоновости За месяц российские предприятия выпустили 104 тысячи легковых автомобилей....
18-01-2017, 20:49, Автоновости В прошлом году россияне приобрели почти 94 тысячи японских автомобилей....
5-01-2017, 12:54, Автоновости На наших дорогах станет меньше импортных автомобилей и поспособствует этому, как ни странно, система экстренной помощи водителям....