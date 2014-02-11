ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Нико Росберг: Будет здорово побывать на Гран При Монако Предстоящий Гран При Монако станет первым этапом, который Нико Росберг посетит после победы в чемпионате 2016 года и неожиданного завершения карьеры. Немец проживает буквально в нескольких минутах ходьбы от городской трассы в Монте-Карло, поэтому вполне естественно, что действующий чемпион мира почтит паддок своим визитом. «Визит на Гран При Монако обещает стать эмоциональным и особенным событием для меня. Будет здорово вернуться в качестве чемпиона мира, встретиться с болельщиками и всеми, кто поддерживал меня на протяжении многих лет», – цитирует Росберга F1i. Нико добавил, что с большим интересом следит за гонками в нынешнем сезоне. «В этом году в гонках есть всё: интрига, большое количество событий, непредсказуемость. Большего желать нельзя», – продолжил немец. Но возвращаться чемпион мира-2016 точно не собирается. «Для меня эта глава закрыта, и у меня осталось много приятных воспоминаний», – подытожил Росберг.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 12:02 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ В столице Приморья состоялось краевое первенство по скалолазанию на искусственном рельефе. 60 спортсменов из Находки и Владивостока два дня боролись за главные награды. Чтобы победить, им пришлось... Подробнее 22 января «Спартак-Приморье» продолжит серию домашних матчей встречей с БК «Купол-Родники» (Ижевск). Начало матча в 19:00 (12:00 мск). Вход в СК «Олимпиец» свободный.... Подробнее В воскресенье, 27 ноября, в 10 часов во Владивостоке на базе Краевого дома физкультуры (Партизанский проспект, 2) состоится чемпионат Приморского края по армспорту. Организаторами мероприятия... Подробнее «Моряки» во второй раз в сезоне обыграли московский «Спартак», завершив домашнюю серию третьей кряду викторией. На «Спартака» тренерский штаб «моряков» выставил победный состав с одним вынужденным... Подробнее Матч состоялся в рамках Открытого Чемпионата Владивостока среди юношеских команд. В этом сезоне давние соперники сошлись впервые.... Подробнее Стал известен окончательный состав всех участников международного турнира по смешанным боевым единоборствам ММА Fight Nights Global 63 21 апреля (пятница) в 19.00 ч. КСК «Фетисов Арена», Владивосток... Подробнее Глобальная благотворительная акция Wings for Life run прошла по всей планете - и гонщики не остались в стороне... Подробнее Вице-губернатор Павел Серебряков, курирующий департаменты физической культуры и спорта, здравоохранения, труда и социального развития, рассказал о том, как в наступившем году будет развиваться спорт... Подробнее Команда Manor, выступающая в чемпионате мира по гонкам на выносливость, в 2018 году планирует перейти в категорию LMP1. Британский коллектив первым объявил о том, что намерен использовать прототип... Подробнее В пятницу, 17 марта, «Спартак-Приморье» в заключительном матче регулярного чемпионата Суперлиги будет принимать БК «Рязань». Начало игры в 19:00 (12:00 мск). Вход в СК «Олимпиец» свободный.... Подробнее