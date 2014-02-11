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Нико Росберг: Будет здорово побывать на Гран При Монако

Предстоящий Гран При Монако станет первым этапом, который Нико Росберг посетит после победы в чемпионате 2016 года и неожиданного завершения карьеры.

Немец проживает буквально в нескольких минутах ходьбы от городской трассы в Монте-Карло, поэтому вполне естественно, что действующий чемпион мира почтит паддок своим визитом.

«Визит на Гран При Монако обещает стать эмоциональным и особенным событием для меня. Будет здорово вернуться в качестве чемпиона мира, встретиться с болельщиками и всеми, кто поддерживал меня на протяжении многих лет», – цитирует Росберга F1i.

Нико добавил, что с большим интересом следит за гонками в нынешнем сезоне.

«В этом году в гонках есть всё: интрига, большое количество событий, непредсказуемость. Большего желать нельзя», – продолжил немец.

Но возвращаться чемпион мира-2016 точно не собирается.

«Для меня эта глава закрыта, и у меня осталось много приятных воспоминаний», – подытожил Росберг.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 12:02      |      Категория:  Все новости » Спорт
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