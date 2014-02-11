Команда школьников из Сибирцево – победитель краевого этапа «Президентских спортивных игр»

C 17 по 21 мая в г. Уссурийске состоялся краевой этап «Президентских спортивных игр» среди учащихся 2004-2005 годов рождения. Соревнования проходили на двух спортивных площадках – в спорткомплексе «Локомотив» и бассейне «Чайка».

Общее руководство проведением соревнований «Президентские спортивные игры» осуществляли департамент физической культуры и спорта Приморского края и департамент образования и науки Приморского края. ГОАУ ДОД «Детско-юношеский центр Приморского края» являлся соорганизатором мероприятия.

В состязаниях приняли участие 264 школьника из 12 муниципалитетов Приморского края. Игры прошли захватывающе и очень зрелищно. Участников пришли поддержать около 1000 зрителей. В борьбе за победу школьники демонстрировали смелость, упорство и командный дух.

В программу Президентских спортивных игр были включены соревнования в обязательных видов программы (баскетбол 3x3, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, шашки) и дополнительных – лапта, гандбол.

По результатам регионального этапа «Президентских спортивных игр» в упорной борьбе первое место заняла команда СОШ №5 пгт. Сибирцево (Черниговский р-н), второй стала сборная СОШ №25 Уссурийский ГО и на третьем месте учащиеся СОШ с. Владимиро-Александровское (Партизанский р-н).

Команда победителей представит Приморский край на Всероссийском этапе «Президентских спортивных игр», который пройдет с 7 по 28 сентября во всероссийском детском центр «Орленок» (Краснодарский край).





ГОАУ ДОД «Детско-юношеский центр Приморского края»