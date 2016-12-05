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Subaru покажет подзаряжаемый гибрид в 2018 году - автоновости
5-12-2016, 00:40, Автоновости На деловом завтраке в столичном кафе I like Bar дан старт пятому сезону Национальной премии экспертов автомобильного бизнеса «ТОП-5 АВТО»....
5-09-2014, 04:56, Автоновости Руководство французского производителя люксовых автомобилей Bugatti планирует выпустить новый большой седан представительского класса....
3-12-2016, 12:54, Автоновости Американский автопроизводитель отправит 25 экземпляров Fiesta в сервисные центры из-за ремней безопасности....
30-11-2014, 16:00, Автоновости Производство пилотной партии новой модели Lada XRAY стартует уже в первые месяцы 2015 года....
29-03-2014, 21:40, Автоновости Владельцев скутеров и мопедов пока не будут штрафовать за отсутствие водительских прав категории «М»....
11-04-2014, 06:30, Автоновости Представители автомобилестроительного концерна Opel сообщили, что в 2017 году в серийное производство выйдет новый электромобиль немецкой марки....
9-04-2014, 01:10, Автоновости Принадлежащая General Motors марка, выпускающая автомобили класса "люкс", приступила к реализации на российском рынке седана 2014 модельного года....
19-03-2014, 23:20, Автоновости На базе последнего поколения пятидверного хэтчбека Kia Soul южнокорейский автопроизводитель собирается спроектировать молодежное купе....
8-02-2017, 20:46, Автоновости Первый кроссовер британского автопроизводителя стал доступен россиянам в семиместном исполнении....
22-08-2016, 05:01, Автоновости Оба отзыва затронут только одну модель – Ford Mondeo....