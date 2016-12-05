ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Subaru покажет подзаряжаемый гибрид в 2018 году - автоновости Источник : motorpage.ru







Опубликовано: Сегодня, 09:09 | Категория: Автоновости Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ На деловом завтраке в столичном кафе I like Bar дан старт пятому сезону Национальной премии экспертов автомобильного бизнеса «ТОП-5 АВТО».... Подробнее Руководство французского производителя люксовых автомобилей Bugatti планирует выпустить новый большой седан представительского класса.... Подробнее Американский автопроизводитель отправит 25 экземпляров Fiesta в сервисные центры из-за ремней безопасности.... Подробнее Производство пилотной партии новой модели Lada XRAY стартует уже в первые месяцы 2015 года.... Подробнее Владельцев скутеров и мопедов пока не будут штрафовать за отсутствие водительских прав категории «М».... Подробнее Представители автомобилестроительного концерна Opel сообщили, что в 2017 году в серийное производство выйдет новый электромобиль немецкой марки.... Подробнее Принадлежащая General Motors марка, выпускающая автомобили класса "люкс", приступила к реализации на российском рынке седана 2014 модельного года.... Подробнее На базе последнего поколения пятидверного хэтчбека Kia Soul южнокорейский автопроизводитель собирается спроектировать молодежное купе.... Подробнее Первый кроссовер британского автопроизводителя стал доступен россиянам в семиместном исполнении.... Подробнее Оба отзыва затронут только одну модель – Ford Mondeo.... Подробнее