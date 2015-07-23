ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Зак Браун: Участие в "Инди 500" подняло боевой настрой Алонсо Решение выступить в «500 миль Индианаполиса» положительно повлияло на мотивацию Фернандо Алонсо в Формуле 1, так считает исполнительный директор McLaren Зак Браун. В ближайшее воскресенье испанец выйдет на старт своей дебютной гонки на «Старой кирпичнице». По итогам квалификационных заездов двукратный чемпион мира занял пятое место, тогда как в Ф1 своего лучшего достижения в сезоне-2017 он добился на предыдущем этапе в Барселоне, став седьмым, несмотря на все проблемы со скоростью и надёжностью машины. «Мы видим, что сейчас Алонсо в прекрасном настроении, и это здорово, – цитирует Брауна AUTOSPORT. – Фернандо доволен участием в гонке, конкурентоспособен и получает много внимания. Он не ищет такого внимания специально, но должно быть приятно, когда на тебя смотрит весь мир. Каждый из нас делает свою работу лучше всего именно в хорошем настроении, вне зависимости от того, о какой работе идёт речь. Для нашей команды и партнёров это также стало глотком свежего воздуха». Браун признаёт, что не удивлён выступлением Алонсо в Индианаполисе, и надеется, что испанцу и дальше будет везти. «С одной стороны, нет ничего удивительного в результатах такого гонщика как Фернандо, – сказал Зак. – С другой, это настолько сложная гонка, что даже лучшие из лучших сталкиваются здесь с проблемами. Постучу по дереву, поскольку пока неудачи обходят Фернандо стороной. Он демонстрирует свой статус двукратного чемпиона мира и лишь подчёркивает своё величие. Это сделает его ещё лучшим гонщиком». Браун также добавил, что Алонсо хорошо адаптировался к сообществу IndyCar как на трассе, так и за её пределами. «Фернандо нравится здесь. Он очень хорошо освоился в гоночной среде IndyCar, нашёл общий язык с болельщиками, – сказал он. – Он полностью расслаблен, и ничто не мешает ему получать наслаждение».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 08:04 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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