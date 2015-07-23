Зак Браун: Участие в "Инди 500" подняло боевой настрой Алонсо
Решение выступить в «500 миль Индианаполиса» положительно повлияло на мотивацию Фернандо Алонсо в Формуле 1, так считает исполнительный директор McLaren Зак Браун.В ближайшее воскресенье испанец выйдет на старт своей дебютной гонки на «Старой кирпичнице». По итогам квалификационных заездов двукратный чемпион мира занял пятое место, тогда как в Ф1 своего лучшего достижения в сезоне-2017 он добился на предыдущем этапе в Барселоне, став седьмым, несмотря на все проблемы со скоростью и надёжностью машины.«Мы видим, что сейчас Алонсо в прекрасном настроении, и это здорово, – цитирует Брауна AUTOSPORT. – Фернандо доволен участием в гонке, конкурентоспособен и получает много внимания. Он не ищет такого внимания специально, но должно быть приятно, когда на тебя смотрит весь мир. Каждый из нас делает свою работу лучше всего именно в хорошем настроении, вне зависимости от того, о какой работе идёт речь. Для нашей команды и партнёров это также стало глотком свежего воздуха».Браун признаёт, что не удивлён выступлением Алонсо в Индианаполисе, и надеется, что испанцу и дальше будет везти.«С одной стороны, нет ничего удивительного в результатах такого гонщика как Фернандо, – сказал Зак. – С другой, это настолько сложная гонка, что даже лучшие из лучших сталкиваются здесь с проблемами. Постучу по дереву, поскольку пока неудачи обходят Фернандо стороной.Он демонстрирует свой статус двукратного чемпиона мира и лишь подчёркивает своё величие. Это сделает его ещё лучшим гонщиком».Браун также добавил, что Алонсо хорошо адаптировался к сообществу IndyCar как на трассе, так и за её пределами.«Фернандо нравится здесь. Он очень хорошо освоился в гоночной среде IndyCar, нашёл общий язык с болельщиками, – сказал он. – Он полностью расслаблен, и ничто не мешает ему получать наслаждение».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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