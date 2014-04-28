ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Марк Уэббер: Мы должны сохранить быстрые и красивые машины LMP1 Сохранение класса LMP1 в авангарде «24 часов Ле-Мана» крайне важно для будущего чемпионата мира по гонкам на выносливость, так считает экс-пилот Porsche Марк Уэббер. Будущее главного класса WEC стало одной из главных тем для обсуждений после ухода Audi в конце 2016 года. В сезоне-2017 на старт в LMP1 вышли всего лишь пять машин. Благодаря третьей заявке Toyota в суточном марафоне в Ле-Мане, который пройдёт 17-18 июня, будет шесть автомобилей, тогда как в LMP2 – 25, а в классах GTE – 29. «24 часа Ле-Мана» - это по-прежнему потрясающее событие в мире автоспорта, – цитирует Уэббера AUTOSPORT. – Конечно, было бы здорово видеть 20 машин в LMP1, но возможно ли это? Нет. Однако у нас есть пять красивых машин, чего только стоит Porsche 919. Именно такие автомобили должны быть впереди. Поэтому мы должны сохранить эти мощные, а главное привлекательные машины». По мнению Уэббера, даже с двумя производителями интрига в «Ле-Мане» будет выше, чем в годы доминирования Audi. «В конце концов, в прошлые годы иногда конкуренции не было вообще, поскольку доминировал один производитель, и машины этой марки уезжали от всех далеко вперёд, – продолжил Марк. – Сейчас никто не может сказать, кто выиграет «Ле-Ман» в этом году. Два производителя борются между собой, и это здорово. Но надеюсь, что в будущем в LMP1 появятся новые заводские команды». В 2018-м в LMP1 дебютируют сразу три частные команды – SMP Racing, Ginetta Cars и Perrinn.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 03:50 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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