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Мониша Кальтенборн: Мы готовы к работе с японскими гонщиками

Руководитель Sauber Мониша Кальтенборн не исключила возможности приглашения японских гонщиков в команду в рамках сотрудничества с Honda, которое начнётся с 2018 года.

«Никаких жёстких рамок в этом плане нет, – цитирует Кальтенборн AUTOSPORT. – В любом случае, решение всегда принимает команда. Конечно, вы всегда обсуждаете это с ключевыми партнёрами. В прошлом, сотрудничая с Ferrari, мы обсуждали с ними такие вопросы и даже приглашали в свою команду их гонщиков.

Мы открыты к этому и когда придёт время, проведём переговоры. Мы будем использовать такой же подход, как и в годы работы с Ferrari».

Протеже Honda Ниреи Фукузими, выигравший первую гонку GP3 2017 года в Барселоне, признался, что с интересом рассматривает возможности, предлагаемые тандемом Sauber-Honda, но всё-таки пока предпочитает концентрироваться на выступлении в молодёжной серии.

«Думаю, это хорошая новость для меня и других молодых пилотов, – сказал японский гонщик. – У меня появился шанс попасть в Формулу 1, но не знаю, произойдёт ли это в следующем году или через три года.

В настоящее время я не слишком думаю об этом и концентрируюсь на результатах».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 00:09      |      Категория:  Все новости » Спорт
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