Андреас Миккельсен выступит за Citroen в Италии

Экс-пилот заводской команды Volkswagen Motorsport Андреас Миккельсен впервые попробует свои силы за рулём автомобиля категории WRC спецификации 2017 года. Произойдёт это в Италии, но дебют норвежца состоится не в составе Hyundai, а – и это стало неожиданностью для всех – в заводской Citroen Total Abu Dhabi World Rally Team.Руководство французского коллектива предложило Миккельсену разовое выступление – он сменит Стефана Лефевра, который по итогам шести прошедших этапов занимает лишь 12 место в личном зачёте чемпионата мира по ралли.Это наихудшая позиция для гонщиков Citroen – Крэг Брин идёт седьмым, а Крис Мик пока что девятый. Таким образом, Стефан лишь примет участие в ознакомлении с трассой Ралли Сардиния.«По итогам шести первых этапов сезона может показаться, что результаты Citroen Total Abu Dhabi WRT немного отстали от поставленных в начале года целей, – прокомментировал ситуацию руководитель заводского коллектива Ив Маттон. – В то же время Андреас Миккельсен активно искал возможность выступать в высшей категории чемпионата мира.Поэтому мы пришли к соглашению – он выступит на Ралли Сардиния за рулём одной из наших Citroen C3 WRC. Думаю, что могу сказать – мы все в восторге от этой возможности!С учётом ограниченного [времени] на подготовку у Андреаса не будет какой-либо конкретной задачи. Он просто поедет в том темпе, который будет для него комфортным в данном автомобиле.Мы хотели бы поблагодарить FIA и Skoda Motorsport за согласие на данное изменение, а также Стефана Лефевра, который отказался от своего места на данную гонку.Это ни в коем случае не наказание, и это не ставит под сомнение наши инвестиции в молодых пилотов. Данное решение призвано максимально увеличить шансы Citroen».Любопытно, что Ралли Сардиния для Андреаса Миккельсена отнюдь не является успешной гонкой. Лучшим результатом норвежца в восьми прошедших стартах стало четвёртое место в 2014 году. Кроме того, на его счету финиши на седьмом, 13-м и 36-м местах, а также четыре схода.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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