ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Андреас Миккельсен выступит за Citroen в Италии Экс-пилот заводской команды Volkswagen Motorsport Андреас Миккельсен впервые попробует свои силы за рулём автомобиля категории WRC спецификации 2017 года. Произойдёт это в Италии, но дебют норвежца состоится не в составе Hyundai, а – и это стало неожиданностью для всех – в заводской Citroen Total Abu Dhabi World Rally Team. Руководство французского коллектива предложило Миккельсену разовое выступление – он сменит Стефана Лефевра, который по итогам шести прошедших этапов занимает лишь 12 место в личном зачёте чемпионата мира по ралли. Это наихудшая позиция для гонщиков Citroen – Крэг Брин идёт седьмым, а Крис Мик пока что девятый. Таким образом, Стефан лишь примет участие в ознакомлении с трассой Ралли Сардиния. «По итогам шести первых этапов сезона может показаться, что результаты Citroen Total Abu Dhabi WRT немного отстали от поставленных в начале года целей, – прокомментировал ситуацию руководитель заводского коллектива Ив Маттон. – В то же время Андреас Миккельсен активно искал возможность выступать в высшей категории чемпионата мира. Поэтому мы пришли к соглашению – он выступит на Ралли Сардиния за рулём одной из наших Citroen C3 WRC. Думаю, что могу сказать – мы все в восторге от этой возможности! С учётом ограниченного [времени] на подготовку у Андреаса не будет какой-либо конкретной задачи. Он просто поедет в том темпе, который будет для него комфортным в данном автомобиле. Мы хотели бы поблагодарить FIA и Skoda Motorsport за согласие на данное изменение, а также Стефана Лефевра, который отказался от своего места на данную гонку. Это ни в коем случае не наказание, и это не ставит под сомнение наши инвестиции в молодых пилотов. Данное решение призвано максимально увеличить шансы Citroen». Любопытно, что Ралли Сардиния для Андреаса Миккельсена отнюдь не является успешной гонкой. Лучшим результатом норвежца в восьми прошедших стартах стало четвёртое место в 2014 году. Кроме того, на его счету финиши на седьмом, 13-м и 36-м местах, а также четыре схода.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 19:57 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ Гонщик Lotus Ромен Грожан был в восторге от скорости машины и своего десятого места в прошедшей квалификации в Бахрейне.... Подробнее Три клиентские команды Mercedes в Формуле 1 по-прежнему не знают, когда получат модернизированный двигатель, который использовал в Монце Льюис Хэмилтон.... Подробнее Новобранец Haas Кевин Магнуссен признался, что благодаря новому регламенту гонщики снова станут определяющим звеном в итоговом результате. В сезоне-2017 автомобили изменят свою аэродинамику, а шины... Подробнее По мнению автоспортивного директора Honda Ясухисы Араи, использование жетонов для доработки японского мотора потребуется в отношении определённой области силового блока... Подробнее Паскаль Верляйн утверждает, что в следующем сезоне Manor может стать очень конкурентоспособным коллективом. Более того, Паскаль сказал, что хотел бы продолжить карьеру в британской команде. «Конечно,... Подробнее Встреча 29-го тура Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ наша дружина проведет в Оренбурге, где встретится с местным "Газовиком". В турнирной таблице команда Роберта Евдокимова... Подробнее Французский гонщик Эстебан Окон стал единственным дебютантом DTM в этом сезоне, однако после своего первого уик-энда он остался разочарован – в гонке ему пришлось сойти уже после второго поворота на... Подробнее В среду, 1 октября, во Владивостоке стартуют соревнования Первой лиги (зона Дальний Восток) Чемпионата России по гандболу среди мужских команд. За победу будут бороться четыре приморские команды и... Подробнее Несмотря на заключение контракта с Williams на 2017 год, Фелипе Масса сможет оставить себе подаренное шасси в честь ухода из Ф1 после сезона-2016, сообщили в AUTOSPORT.com. «Это мой автомобиль, мой,... Подробнее Протеже Ferrari и пилот ART Шарль Леклер стал быстрейшим по итогам 45-минутной тренировки GP3 в Шпильберге. Монегаск, лидирующий в общем зачете сезона-2016, проехал быстрейший круг по Ред Булл Рингу... Подробнее