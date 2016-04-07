Отделы регистрации ГИБДД перейдут на отечественные операционки - автоновости

Автомобиль, спроектированный по мотивам классического британского спорткара, хоть и имеет небольшое сходств с оригиналом, но был полностью сконструирован специалистами российской компании DK Racing....
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