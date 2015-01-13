ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Джолион Палмер: Гран При Монако – самая сложная гонка календаря Пилот Renault Джолион Палмер дал комментарий пресс-службе Renault в преддверии начала гоночного уик-энда в Монте-Карло. «Такой другой гонки как в Монако в календаре нет. Я всегда люблю приезжать сюда, – сказал Джолион. – Это уникальное событие с характерным для него пафосом, гламуром, яхтами, богатыми и известными людьми. Нико Хюлькенберг: В Монако нужно пилотировать с умом и сохранять полную концентрацию Трудно перевести дух на протяжении 75 секунд хаоса. С момента, когда ты тормозишь в Sainte Devote и поднимаешься по подъему, на твоем пути возникает поворот за поворотом. Стены нужно проходить очень близко. Здесь необходима идеальная точность. Когда ты проезжаешь идеальный круг в Монако, это самое лучшее чувство в автогонках. Тут важно сохранять максимальную концентрацию и надеяться на то, что ты преодолеешь следующий вираж. Когда ты пролетаешь 19 поворотов, это фантастическое чувство. Когда я проехал в квалификации свой круг в GP2 в 2014-м, который принес мне поул-позицию, то сразу понял, что меня никто не опередит. В Монако ты обретаешь уверенность с каждым кругом. Как и на обычной трассе, состояние асфальта постепенно улучшается. В этом году на уличной трассе с новыми машинами будет непросто. По сути, нас ждет двухчасовая гонка. В квалификации тоже придется трудно. Если говорить о психологической составляющей, это самая сложная гонка в году».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 15:42 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ Голландский гонщик Робин Фрейнс надеется, что FIA сохранит гибкий подход в вопросе выдачи Суперлицензии, несмотря на разработку новой балльной системы, с помощью которой будут отсеивать кандидатов на... Подробнее Александр Росси подвел итоги кампании-2016, в которой он дебютировал в Формуле 1 в составе Marussia и финишировал вторым в общем зачете GP2 в составе Racing Engineering, проиграв только Стоффелю... Подробнее В российской команде G-Drive Racing, выступающей с чемпионате мира по гонкам на выносливость, не удивлены победе на стартовом этапе нового сезона. В марафоне "6 часов Сильверстоуна" прототип Morgan... Подробнее На следующей неделе – после одного из самых сложных зимних межсезоний за всю историю Больших Призов – стартует новый чемпионат Ф1. По итогам финальной тестовой сессии в Бахрейне AUTOSPORT... Подробнее Новый гонщик Renault Нико Хюлькенберг поделился впечатлениями от машины R.S.17 и рассказал о целях на предстоящий сезон. «Машина выглядит сексуально! Впервые увидев этот автомобиль в аэродинамической... Подробнее Подопечный Audi Sport Майк Рокенфеллер стал быстрейшим в первой тренировке на Лаузицринге, опередив своего напарника Маттиаса Экстрёма. Гонщик Team Phoenix проехал свой быстрейший круг за 1.17,278,... Подробнее Дистанция серьезная, это не у пляжа в море окунуться. Им предстоит переплыть Амурский залив. Поэтому каждого участника проверяют со всей тщательностью: давление, пульс, уровень кислорода в крови.... Подробнее Высокий уровень медицинского обслуживания в современном обществе стал залогом благосостояния общества в целом. Болезнь давно из личной проблемы переросла в проблему социальную.... Подробнее Пилот Force India Серхио Перес потеряет пять позиций на стартовой решётке Гран При Европы. В аварии в конце третьей тренировке на машине мексиканца оказалась повреждена коробка передач, поэтому из-за... Подробнее Руководитель Ferrari Маурицио Арривабене уверен, что инциденты на Гран При Бельгии скрыли истинный прогресс команды. Себастьян Феттель и Кими Райкконен показывали невысокий темп в пятницу, однако... Подробнее