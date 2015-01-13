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Джолион Палмер: Гран При Монако – самая сложная гонка календаря

Пилот Renault Джолион Палмер дал комментарий пресс-службе Renault в преддверии начала гоночного уик-энда в Монте-Карло.

«Такой другой гонки как в Монако в календаре нет. Я всегда люблю приезжать сюда, – сказал Джолион. – Это уникальное событие с характерным для него пафосом, гламуром, яхтами, богатыми и известными людьми.

Нико Хюлькенберг: В Монако нужно пилотировать с умом и сохранять полную концентрацию

Трудно перевести дух на протяжении 75 секунд хаоса. С момента, когда ты тормозишь в Sainte Devote и поднимаешься по подъему, на твоем пути возникает поворот за поворотом. Стены нужно проходить очень близко. Здесь необходима идеальная точность.

Когда ты проезжаешь идеальный круг в Монако, это самое лучшее чувство в автогонках. Тут важно сохранять максимальную концентрацию и надеяться на то, что ты преодолеешь следующий вираж. Когда ты пролетаешь 19 поворотов, это фантастическое чувство. Когда я проехал в квалификации свой круг в GP2 в 2014-м, который принес мне поул-позицию, то сразу понял, что меня никто не опередит.

В Монако ты обретаешь уверенность с каждым кругом. Как и на обычной трассе, состояние асфальта постепенно улучшается. В этом году на уличной трассе с новыми машинами будет непросто. По сути, нас ждет двухчасовая гонка. В квалификации тоже придется трудно. Если говорить о психологической составляющей, это самая сложная гонка в году».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 15:42      |      Категория:  Все новости » Спорт
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