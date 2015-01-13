Такой лихо закрученной концовки в ФОНБЕТ-Первенстве ФНЛ давно не было. Сразу семь команд в последнем туре определяли неудачников турнира, поэтому встречи с их участием были назначены в одно время.

«Луч-Энергия» сильно осложнил свои шансы, не сумев обыграть дома «Сибирь», но надежда все еще оставалась. Нужно было только побеждать в отчетном туре «Мордовию». Мотивация хозяев была не менее запредельной - только победа оставляла саранскую команду в дивизионе.

В итоге первый тайм прошел осторожно, хозяева старались идти вперед, но «Луч-Энергия» действовал надежно. Ближе к середине тайма игра раскрылась, но счет так и не был открыт.

Во втором тайме, «тигры» провели отличную атаку, после навеса с правого фланга, Гордиенко сбросил мяч Килину, и Антон с острого угла неотразимо пробил в дальнюю девятку.

Еще через несколько минут Руслан Годиенко вырвался на простор, качнул Багаева и устремился на рандеву с голкипером. Защитник сфолил, но арбитр Панин фол не зафиксировал.

Игра пошла на встречных курсах: в одной из контратак Пономаренко хлестко выстрелил из-за пределов штрафной, но точно в руки Леонова.

Хозяева при каждом удобном моменте падали в штрафной площади. Очередной "кульбит" на сей раз Деобальда, и Панин указывает на «точку». Пенальти уверенно реализует Алхазов 1:1.

В оставшееся до свистка время «Мордовия» наседала. Параллельно «Балтика» и «Сибирь» выигрывали, так что неудачник турнира определялся в Саранске. Итоговая ничья усугубила положение обеих команд. Сразу три коллектива: "Балтика", "Сибирь" и "Луч-Энергия" набрали по 42 очка. Пришлось считать личные встречи. В очных встречах все матчи завершились вничью, принеся каждому по 4 очка. У «Балтики» в итоге получилось 3:3, у «Сибири» 2:2, у «Луча-Энергии» 1:1.

По словам исполнительного директора Ассоциации ФК "Луч-Энергия" Александра Голубчикова, у приморской команды есть шанс остаться в Лиге при условии лицензирования. Официальный комментарий ФНЛ будет опубликован в ближайшие дни.