Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
Дешевые авиабилеты
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
Новости партнеров
Все новости
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Skoda создаст электрический спорткар в ретростиле - автоновости

Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 12:53      |      Категория:  Автоновости
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Регистрация автомобиля в ГИБДД подорожает уже с завтрашнего дня - автоновости
2-01-2015, 12:52, Автоновости
В следующем году увеличится размер пошлины, взимаемой с россиян за регистрацию транспортного средства....
Подробнее
У создателей Faraday Future закончились деньги - автоновости
9-11-2016, 12:56, Автоновости
Китайский концерн LeEco испытывает финансовые трудности из-за слишком быстрого расширения....
Подробнее
Кроссовер Subaru Tribeca покинул рынок - автоновости
27-09-2014, 17:02, Автоновости
Японский автопроизводитель Subaru окончательно завершил продажи полноразмерных кроссоверов Tribeca....
Подробнее
Создателей портального автобуса обвиняют в обмане - автоновости
10-08-2016, 03:54, Автоновости
Муниципальные власти Циньхуандо опровергли информацию об их причастности к испытаниям TEB-1....
Подробнее
Минфин предлагает еще раз повысить акцизы на бензин - автоновости
5-02-2016, 03:42, Автоновости
Министерство финансов готовится повысить акциз на топливо с 1 апреля 2016 года....
Подробнее
Российскому «АвтоВАЗу» исполнилось 48 лет - автоновости
21-07-2014, 18:52, Автоновости
В эти выходные крупнейшему российскому автопроизводителю – концерну ОАО «АвтоВАЗ» - исполнилось 48 лет....
Подробнее
АвтоВАЗ объявляет о начале продаж седана Vesta в ФРГ - автоновости
25-02-2017, 05:08, Автоновости
Новинка отечественного автопрома доступна клиентам АвтоВАЗа в Германии за 12 490 евро....
Подробнее
Американцы забраковали еще один «дизель» Volkswagen - автоновости
5-11-2015, 03:09, Автоновости
Американцы нашли «мошенническое» ПО в «дизеле» VW 3.0 TDI....
Подробнее
Доля отечественных машин на российском авторынке сократилась в 2,5 раза за 10 лет - автоновости
5-06-2015, 05:05, Автоновости
Доля автомобилей отечественных брендов на российском авторынке снизилась, зато популярность европейских моделей, наоборот, растет....
Подробнее
Mercedes-Benz публикует первые фотографии нового купе
17-04-2014, 06:30, Автоновости
На радость любителям спортивных автомобилей немецкий бренд Mercedes-Benz выложил в Интернет первые снимки нового спорткара AMG GT, которому предстоит соперничать с моделями класса Porsche 911....
Подробнее

Яндекс.Метрика
О сайте       Контакты      Реклама на сайте      Rss канал     Карта сайта
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!
COPYRIGHT © 2008 DV-ZVEZDA.RU | РАЗРАБОТЧИК WS17.RU