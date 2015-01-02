ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Skoda создаст электрический спорткар в ретростиле - автоновости Источник : motorpage.ru







Опубликовано: Сегодня, 12:53 | Категория: Автоновости Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ В следующем году увеличится размер пошлины, взимаемой с россиян за регистрацию транспортного средства.... Подробнее Китайский концерн LeEco испытывает финансовые трудности из-за слишком быстрого расширения.... Подробнее Японский автопроизводитель Subaru окончательно завершил продажи полноразмерных кроссоверов Tribeca.... Подробнее Муниципальные власти Циньхуандо опровергли информацию об их причастности к испытаниям TEB-1.... Подробнее Министерство финансов готовится повысить акциз на топливо с 1 апреля 2016 года.... Подробнее В эти выходные крупнейшему российскому автопроизводителю – концерну ОАО «АвтоВАЗ» - исполнилось 48 лет.... Подробнее Новинка отечественного автопрома доступна клиентам АвтоВАЗа в Германии за 12 490 евро.... Подробнее Американцы нашли «мошенническое» ПО в «дизеле» VW 3.0 TDI.... Подробнее Доля автомобилей отечественных брендов на российском авторынке снизилась, зато популярность европейских моделей, наоборот, растет.... Подробнее На радость любителям спортивных автомобилей немецкий бренд Mercedes-Benz выложил в Интернет первые снимки нового спорткара AMG GT, которому предстоит соперничать с моделями класса Porsche 911.... Подробнее