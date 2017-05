ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Формула 1 почтила память Ники Хейдена Общественность Формулы 1 потрясена новостью о смерти 35-летнего мотогонщика Ники Хейдена. Сегодня, 22 мая, чемпион мира 2006 года ушел из жизни по причине травм, полученных в результате велосипедного инцидента в Италии. Ушел из жизни Ники Хейден… Команды, а также бывшие и действующие гонщики Ф1 приносят соболезнования семье и близким безвременно ушедшего американца. Force India: «Ужасные новости о Ники Хейдене. Член мотоспортивной семьи покинул нас сегодня. Сейчас наша команда мыслями с семьей и близкими» Terrible news about @NickyHayden. A member of the motorsport family has left us today. Our team's thoughts are with family and friends. pic.twitter.com/uKwUUgz6LO — Sahara Force India (@ForceIndiaF1) 22 мая 2017 г.

Карлос Сайнс: «Трагические новости. Нет слов. Покойся с миром, Ники» Tragic news. No words. RIP Nicky — Carlos Sainz (@Carlossainz55) 22 мая 2017 г.

Ferrari: «Ники Хейден 1981 - 2017. Нам будет тебя не хватать» Nicky Hayden 1981-2017. We all will miss you pic.twitter.com/k0uyowmv9Z — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) 22 мая 2017 г.

McLaren: «Все сотрудники McLaren опечалены новостями о легенде MotoGP Ники Хейдене» All at McLaren are saddened to hear of the passing of MotoGP legend, Nicky Hayden. @ZBrownCEO leads our tributes: https://t.co/4sNrKgN6mI pic.twitter.com/vywuHOCEnV — McLaren (@McLarenF1) 22 мая 2017 г.

Red Bull Racing: «Трагическая потеря чемпиона трассы и разума. В это время наши мысли с его близкими» A tragic loss of a Champion of track and minds. All thoughts with Nicky’s family and friends at this time. pic.twitter.com/EBVYhSgF3S — Red Bull Racing (@redbullracing) 22 мая 2017 г.

Фелипе Масса: «Покойся с миром, Ники Хейден. Мои мысли с его близкими» R.I.P @NickyHayden . My thoughts are with his family. Muita Forca a sua familia @NickyHayden ?? dia muito triste para o esporte !!! pic.twitter.com/xAaAkEgDV5 — Felipe Massa (@MassaFelipe19) 22 мая 2017 г.

Валттери Боттас: «Ужасные новости. Покойся с миром, Ники Хейден» Terrible news. R.I.P @NickyHayden — Valtteri Bottas (@ValtteriBottas) 22 мая 2017 г.

Фелипе Наср: «Печальные новости. Покойся с миром, Ники» Very sad news, Rest in peace Nicky. All my thoughts and prayers to his family ??. Noticia muito triste, descanse em paz Nicky. #nickyhayden pic.twitter.com/UqX3D63aIK — Felipe Nasr (@FelipeNasr) 22 мая 2017 г.

Ромен Грожан: «Покойся с миром, Ники Хейден» RIP Nicky Hayden ? — Romain Grosjean (@RGrosjean) 22 мая 2017 г.

Haas: «Наши мысли с родными и близкими Хейдена» Our thoughts & prayers are with the family & friends of @NickyHayden. #RIP69 pic.twitter.com/eb2dYGb8GY — Haas F1 Team (@HaasF1Team) 22 мая 2017 г.

Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 11:40 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ Командную победу одержала мужская сборная Приморского края. 10-15 января в спорткомплексе «Локомотив» г. Уссурийска состоялся Чемпионат Дальневосточного федерального округа по настольному теннису.... Подробнее В минувшие выходные в спортивном комплексе Краевого дома физкультуры (Партизанский проспект, 2) прошел чемпионат города по тхэквондо. Организатором соревнований выступила администрация Владивостока... Подробнее Тест-пилот McLaren Кевин Магнуссен не будет выступать в пятничных тренировках Гран При предстоящего сезона Формулы 1. Об этом пилот заявил в своём Твиттере, написав следующее: «В этом году меня не... Подробнее Руководитель Mercedes Тото Вольф заявил, что не считает манеру обороны Макса Ферстаппена слишком жесткой, однако признал, что по этому поводу в правилах нужны разъяснения. После гонки в Японии... Подробнее Организаторы чемпионата Европы по ралли подтвердили новую дату проведения Ралли Лиепая, которое пройдёт с 16 по 18 сентября. Комиссия FIA по ралли одобрила изменение в календаре, таким образом, этап... Подробнее Его успех теперь приписывают себе и Хабаровск, и Красноярск. Победа арсеньевского лыжника Семена Денщикова на одном из этапов Кубка мира по фристайлу — первая в карьере спортсмена, как и самая первая... Подробнее В воскресение, 6 июля, в России стартовал очередной футбольный сезон. Во Владивостоке чемпионат Футбольной национальной лиги открыл матч между «Лучом-Энергией» и «СКА-Энергией».... Подробнее Футбольный матч в рамках Китайско-российского фестиваля физкультуры и спорта проведут футболисты молодежной команды "Луча-Энергии". 5 сентября в Харбине подопечные Александра Ушахина встретятся с... Подробнее Льюис Хэмилтон не считает себя лучшим гонщиком современности. Но статистика говорит об обратном. Из последних 11 гонок Льюис выиграл девять. И уж точно действующий чемпион еще не устал от побед.... Подробнее Пилот Lotus Ромен Грожан в преддверии гоночного уик-энда Гран При Бразилии рассказал, почему считает трассу Интерлагос одной из лучших в календаре Формулы 1.... Подробнее