«Саламандры», вперед!

С 9 мая по 17 мая в Москве состоялось Первенство России по софтболу среди девушек 2001-2003 гг. р. Честь Приморского края на соревнованиях защищала сборная команда девушек «Саламандры» ДЮСШ г. Находка.

Это был первый и самый серьезный старт спортсменок этого возраста в новом игровом сезоне 2017 года. Сборная Приморского края по софтболу в составе 16 спортсменок и двух тренеров (Владимира и Натальи Беляевых) вылетела в Москву в великий праздник нашей Родины - День Победы, а уже 10 мая начались первые игры турнира.

В Москве к команде присоединился еще один тренер - Елизавета Беляева. Это спортсменка Приморской сборной более старшего возраста, которая учится в Академии спорта и активно помогает команде своим опытом и примером.

В первенстве приняли участие 12 команд из девяти регионов России: Краснодар, Москва, Красноярск, Свердловск, Московская область, Хабаровский и Приморский края, Башкирия, Крым. Турнир выдался интересным и непредсказуемым. Погода встретила участников снегом, дождем и градом. Первые три игровых дня были самыми сложными из-за погодных условий, если мяч падал на поле он превращался в снежный ком, но аномалии, происходившие в природе, не смогли помешать желанию и напору спортсменок играть в софтбол - любимый вид спорта.

Приморские «саламандры» показали отличную игру, слаженность команды и боевой дух. В предварительном круге сборная Приморья выиграла команды Краснодара и Крыма и вышла в полуфинал. В полуфинале, заняв второе место, находкинские спортсменки вышли играть в финальную четверку.

В финале боролись сборная Москвы, УОР-2 (пос. Тучково Московской обл.), «Калита» (Московская обл.) и команда Приморского края. Совсем немного не хватило «Саламандрам», чтобы попасть в тройку лидеров. Они играли очень достойно и профессионально. Стоит отметить основных игроков сборной: капитан команды Милана Фролова (питчер), Полина Паршина (кетчер), Екатерина Гавриленко (защитник третьей базы), Алина Богачевская (питчер), Екатерина Кулагина (защитник первой базы).

Этот турнир был очень важен для всех команд, так как являлся отборочным для участия в финале VIII летней Спартакиады учащихся России, который пройдет в г. Цымлянске Ростовской области в конце июля. Сборная Приморского края по софтболу уверенно прошла отбор. Помимо официального Первенства «Саламандра» сыграла три товарищеских матча и провела мастер-класс для команды Хабаровска.

Уже на турнире началась подготовка к следующим соревнованиям. Как только спортсменки закончат учебу в школе и сдачу экзаменов, они продолжат подготовку к финалу Спартакиады. В планах у приморской команды только призовые места.

Сборная Приморья выражает большую благодарность всем родителям и участие в спортивной жизни детей; за поддержку - администрации ДЮСШ «Водник» г. Находка в лице директора Михаила Валентиновича Биш и директору департамента физической культуры и спорта Приморского края Жанну Анзорьевичу Кузнецову.





Беляев В.Т. президент Федерации софтбола Приморского края

Беляева Н.Е. старший тренер сборной Приморского края по софтболу