ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Стоффель Вандорн: Монако – самая подходящая для McLaren трасса в календаре Пилот McLaren Стоффель Вандорн поприветствовал возвращение Дженсона Баттона, рассказал о шансах команды в Монте-Карло и пожелал удачи Фернандо Алонсо в «Инди-500». Дженсон Баттон: Работая на симуляторе, я дважды перевернулся «После Барселоны я вернулся на базу и работал на симуляторе. Я готов к Монако и с нетерпением жду начала гоночного уик-энда, – сказал Стоффель. – Я впервые выступлю здесь за рулем автомобиля Ф1. Однако я уже гонялся здесь в GP2 на протяжении трех лет, а также в Мировой Серии Renault. Отсюда следует вывод, что я хорошо знаком с трассой. Даже если ты приедешь в Монако с самой быстрой машиной, но в важный момент попадешь в трафик, это может испортить весь твой уик-энд. В Монако может случиться все что угодно. Также здорово будет увидеть Дженсона после возвращения в McLaren-Honda. Мы оба любим соревноваться тут. Думаю, что Монако – самая подходящая для McLaren трасса в календаре. Кроме того, мы с Дженсоном будем следить за событиями в Индианаполисе. Надеюсь, что Фернандо [Алонсо] сполна насладится этим уик-эндом».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 08:00 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ В трех партиях наша команда была сильнее ВК «Липецк-Индезит». На первый технический перерыв в роли номинального лидера уходили гостьи – 7:8. Александр Стаценко поменял доигровщика – вместо Марины... Подробнее Ещё несколько недель назад действующий чемпион Льюис Хэмилтон заинтриговал всех своих подписчиков в социальных сетях фотографией, на которой он оказался изображен в походной форме в джунглях. Было... Подробнее Первый российский пилот в серии IndyCar Михаил Алешин подвел итоги дебютного сезона за океаном, рассказал об особенностях американских трасс, поделился подробностями своей серьезной аварии – и... Подробнее После целого дня дождевых тренировок в Японии Бен Андерсон поразмышлял о ключевых моментах езды на сырой трассе и развенчал несколько мифов о поведении современного автомобиля Ф1 под дождем... Подробнее Пилоты Yamaha Валентино Росси и Хорхе Лоренсо посетят заседание, посвященнное безопасности, в Ассене, где в преддверии начала уик-энда гонщики обсудят летальный исход, случившийся с Луисом Саломом в... Подробнее Мини-стадионы будут располагаться в ТУ «Артемовский», на шахте «Амурская» и в гимназии №1. Все площадки будут расположены на пришкольных территориях и доступны всем детям. Уже ведутся работы по... Подробнее Волейбольный клуб «Приморочка» расширил свои границы мастер-классов и приехал уже не к школьникам, а к студентам. Очередным учебным заведением, где побывала «Приморочка» с мастер-классом, стал... Подробнее 21 мая 2017 года при поддержке федерального спортивного телеканала «Матч ТВ» пройдет первый в России полумарафон с синхронным стартом «ЗаБег». Полумарафон стартует одновременно в 10 городах России:... Подробнее В последние несколько сезонов практически все победы в Формуле 1 поделили между собой гонщики Mercedes Льюис Хэмилтон и Нико Росберг, выигравшие с 2014 года в общей сложности 51 гонку из 59. При... Подробнее 17 октября в Большом Камне состоялся турнир по бильярду «пул 8» среди людей с ограниченными возможностями, в том числе и инвалидов-колясочников. В соревнованиях приняли участия представители... Подробнее