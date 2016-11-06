Стоффель Вандорн: Монако – самая подходящая для McLaren трасса в календаре
Пилот McLaren Стоффель Вандорн поприветствовал возвращение Дженсона Баттона, рассказал о шансах команды в Монте-Карло и пожелал удачи Фернандо Алонсо в «Инди-500».Дженсон Баттон: Работая на симуляторе, я дважды перевернулся«После Барселоны я вернулся на базу и работал на симуляторе. Я готов к Монако и с нетерпением жду начала гоночного уик-энда, – сказал Стоффель. – Я впервые выступлю здесь за рулем автомобиля Ф1. Однако я уже гонялся здесь в GP2 на протяжении трех лет, а также в Мировой Серии Renault. Отсюда следует вывод, что я хорошо знаком с трассой.Даже если ты приедешь в Монако с самой быстрой машиной, но в важный момент попадешь в трафик, это может испортить весь твой уик-энд. В Монако может случиться все что угодно.Также здорово будет увидеть Дженсона после возвращения в McLaren-Honda. Мы оба любим соревноваться тут. Думаю, что Монако – самая подходящая для McLaren трасса в календаре.Кроме того, мы с Дженсоном будем следить за событиями в Индианаполисе. Надеюсь, что Фернандо [Алонсо] сполна насладится этим уик-эндом».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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