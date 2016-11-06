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Новую универсальную площадку открыли в поселке Посьет

Новую универсальную площадку открыли в поселке Посьет
Новый спортивный объект появился в Хасанском районе. На открытие универсальной спортивной площадки собрались жители поселка Посьет от мала до велика.



В Посьете большой праздник - распахнула свои двери главная спортивная арена поселка – новая многофункциональная площадка! Учащиеся местной школы подготовили показательные выступления в честь такого события.



Жан Кузнецов, директор департамента физической культуры и спорта Приморского края: «В первую очередь, хотел бы поблагодарить всех тех, кто принимал активное участие в строительстве этой спортивной площадки, потому что она будет способствовать развитию физической культуры и спорта в поселке Посьет, это практически южная точка Приморского края».



Площадку строили, что называется, всем миром. Оборудование закупила краевая администрация, бетонное основание и установку произвел муниципалитет при поддержке градообразующего предприятия – Посьетского торгового порта.



Виктор Холодов, и.о. главы Посьетского городского поселения: «Появления такого объекта воспринято с восхищением всеми гражданами нашего поселения. Я сам лично люблю спорт и огромное количество наших граждан увлекается спортом и они с нетерпением ждали того момента, когда смогут на такой прекрасной площадке провести спортивное время».



Анатолий Балакин, управляющий директор АО «Торговый порт Посьет»: «Мы с удовольствием приняли участие в этом проекте. Хотелось бы сказать огромное спасибо за активную пропаганду спортивного образа жизни и администрации Приморского края, и администрации Хасанского района, и администрации Посьетского городского поселения. Потому что строительство и ввод в эксплуатацию спортивной площадки стало возможно только благодаря слаженной совместной работе».



Больше всех открытию новой спортплощадки рады, конечно, ребята. Теперь здесь можно играть в футбол, баскетбол, волейбол, бадминтон, заниматься на уличных тренажерах. Для зрителей установлены трибуны, проведено освещение. Спортплощадка открыта для всех жителей поселка с раннего утра и до позднего вечера.



Алена Башмакова, ученица 4 класса СОШ п. Посьет: «Здесь раньше был такой стадион, на котором не получилось бы поиграть, а сейчас он стал намного лучше, и не открытая земля, на которую можно было упасть и себе что-нибудь разбить, а помягче уже. Мне очень нравится, что появился новый стадион».



Виктор Пухальский, ученик 10 класса СОШ п. Посьет: «Ждали это событие очень долго, смотрели за стройкой, следили, спрашивали – когда построят, в каких условиях будут происходить игры. Мы думаем здесь тренироваться постоянно, чтобы привыкнуть к этому полю. Мы уже привыкли почти, я уже привык, и приглашать другие команды на соревнования сюда».



С открытием многофункциональной спортивной площадки сразу появились планы проведения товарищеских матчей, различных спортивных праздников и дней здоровья.



Ольга Баталова, учитель физкультуры СОШ п. Посьет: «Сейчас, конечно, на волейбольной и баскетбольной площадке можно и соревнования проводить, собирать свои команды дворовые и уже не только в футбол играть, но и в баскетбол и волейбол. Можно и секцию бадминтона деткам организовать, потому что свободно, площадка позволяет, и могут сразу две-три команды играть спокойно».



За четыре года на территории Приморья введено в эксплуатацию более 50-ти универсальных спортивных площадок. Краевая администрация планирует и дальше продолжать строительство таких современных спортобъектов, чтобы все жители региона могли заниматься физической культурой и спортом в комфортных условиях.



Департамент физической культуры и спорта Приморского края

Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Сегодня, 06:58      |      Категория:  Все новости » Спорт
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