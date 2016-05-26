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На Ford Transit теперь можно въезжать в центр Москвы - автоновости
26-05-2016, 07:41, Автоновости Ценник кроссовера на российском рынке будет привязан в европейской валюте....
23-07-2014, 00:45, Автоновости На заводе ОАО «АвтоВАЗ» в Тольятти началось производство автомобилей Lada Priora с роботизированной коробкой передач....
6-02-2016, 15:02, Автоновости Стоимость отечественного универсала в Германии в два раза выше, чем на Родине....
28-09-2014, 17:46, Автоновости Новое поколение суперкара Nissan GT-R получит мощную гибридную силовую установку....
3-02-2014, 22:34, Автоновости На автомобили Chevrolet NIVA нового покления будут устанавливаться двигатели PSA EC8 от Peugeot-Citroen....
6-04-2017, 00:55, Автоновости Концерн Daimler AG не намерен развивать собственные технологии в области автомобилей на топливных водородных ячейках, сосредоточившись на электромобилях с привычными литий-ионными аккумуляторами....
29-03-2017, 20:46, Автоновости Регламент по надзору за дорожным движением для сотрудников ГИБДД, который должен был вступить в законную силу с первого апреля нынешнего года, отправлен на доработку....
25-03-2014, 06:02, Автоновости Пресс-служба немецкого автомобилестроительного холдинга Volkswagen сообщила, что несмотря на возможные санкции со стороны Евросоюза, Volkswagen продолжит свою инвестиционную политику в России....
4-02-2014, 02:13, Автоновости Российское подразделение Renault решило оставить седан Logan и хэтчбек Sandero без автоматической коробки передач....
6-08-2016, 15:55, Автоновости Первые бензиновые двигатели с фильтрами от «дизелей» появятся уже в 2017 году....