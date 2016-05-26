Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
Дешевые авиабилеты
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
Новости партнеров
Все новости
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

На Ford Transit теперь можно въезжать в центр Москвы - автоновости

Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 05:08      |      Категория:  Автоновости
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Maserati назвала стоимость своего первого кроссовера в России - автоновости
26-05-2016, 07:41, Автоновости
Ценник кроссовера на российском рынке будет привязан в европейской валюте....
Подробнее
В Тольятти началось предсерийное производство Lada Priora с роботизированной коробкой передач - автоновости
23-07-2014, 00:45, Автоновости
На заводе ОАО «АвтоВАЗ» в Тольятти началось производство автомобилей Lada Priora с роботизированной коробкой передач....
Подробнее
Lada Kalina Cross вышла на немецкий авторынок - автоновости
6-02-2016, 15:02, Автоновости
Стоимость отечественного универсала в Германии в два раза выше, чем на Родине....
Подробнее
Nissan GT-R нового поколения получит сверхмощную гибридную силовую установку - автоновости
28-09-2014, 17:46, Автоновости
Новое поколение суперкара Nissan GT-R получит мощную гибридную силовую установку....
Подробнее
Chevrolet NIVA нового поколения получит двигатель от Peugeot-Citroen - автоновости
3-02-2014, 22:34, Автоновости
На автомобили Chevrolet NIVA нового покления будут устанавливаться двигатели PSA EC8 от Peugeot-Citroen....
Подробнее
Концерн Daimler не будет развивать тему водородных автомобилей - автоновости
6-04-2017, 00:55, Автоновости
Концерн Daimler AG не намерен развивать собственные технологии в области автомобилей на топливных водородных ячейках, сосредоточившись на электромобилях с привычными литий-ионными аккумуляторами....
Подробнее
Новый регламент для сотрудников ГИБДД отложен - автоновости
29-03-2017, 20:46, Автоновости
Регламент по надзору за дорожным движением для сотрудников ГИБДД, который должен был вступить в законную силу с первого апреля нынешнего года, отправлен на доработку....
Подробнее
Volkswagen продолжит вкладываться в свое российское производство, несмотря на возможные санкции - автоновости
25-03-2014, 06:02, Автоновости
Пресс-служба немецкого автомобилестроительного холдинга Volkswagen сообщила, что несмотря на возможные санкции со стороны Евросоюза, Volkswagen продолжит свою инвестиционную политику в России....
Подробнее
Logan и Sandero лишатся автоматической коробкой передач - автоновости
4-02-2014, 02:13, Автоновости
Российское подразделение Renault решило оставить седан Logan и хэтчбек Sandero без автоматической коробки передач....
Подробнее
Volkswagen AG установит сажевые фильтры на свои бензиновые двигатели - автоновости
6-08-2016, 15:55, Автоновости
Первые бензиновые двигатели с фильтрами от «дизелей» появятся уже в 2017 году....
Подробнее

Яндекс.Метрика
О сайте       Контакты      Реклама на сайте      Rss канал     Карта сайта
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!
COPYRIGHT © 2008 DV-ZVEZDA.RU | РАЗРАБОТЧИК WS17.RU