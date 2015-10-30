Ушел из жизни Ники Хейден…

Заместитель руководителя Force India Роберт Фернли рассказал, что команда будет выбирать второго пилота в том числе и на основе информации, полученной по ходу прошлых тестов, в которых участвовали ее...
Гонщик Williams Валттери Боттас рассказал об особенностях Сочи Автодрома, который 1 мая примет четвёртый этап сезона-2016. «Мне на самом деле очень нравится конфигурация трассы, - заявил Боттас. - Я...
Календарь третьего сезона электрической гоночной серии Формула E официально утверждён Всемирным советом FIA по автоспорту. Предварительная версия была представлена ещё в июне, и в среду на заседании...
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