ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Ушел из жизни Ники Хейден… Чемпион мира 2006 года Ники Хейден скончался от травм, полученных в результате инцидента в Италии, который случился 17 мая. Ники с друзьями катался на велосипеде вблизи Римини, когда в него врезалась машина. Американца немедленно доставили в местную больницу с серьезными травмами головы и грудной клетки, после чего Хейдена транспортировали в госпиталь Буфалини в Чезене. Состояние 35-летнего гонщика было нестабильным, из-за чего хирурги не могли провести хирургическую операцию, которая бы снизила давление в черепе, вызванное отеком мозга. На протяжении выходных он оставался в палате интенсивной терапии. Сегодня, 22 мая, больница сообщила о кончине Хейдена. За свою карьеру в MotoGP Ники провел 217 Гран При с 2003 по 2016 год и выиграл чемпионскую корону в сражении с Валентино Росси в 2006-м в составе заводской команды Honda. В 2009-м Хейден перебрался в заводскую Ducati, а свои последние два года в MotoGP он провел в составе Aspar Honda, после чего перебрался в Superbike. В 2016-м американец провел две гонки в MotoGP, заменяя в Marc VDS Honda Джека Миллера в Арагоне и Дани Педросу в заводской Honda в Австралии. После пяти гонок сезона-2017 Хейден шел 13-м в общем зачете Superbike.



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Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 04:04 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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