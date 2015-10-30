«Спартак-Приморье» выиграл международный турнир в Китае
В Сюньхуа завершился международный баскетбольный турнир, в котором принимали участие российская, испанская, американская и литовская команды. Нашу страну в Китае представлял «Спартак-Приморье».
Первая стадия турнира – групповая, в ходе которой каждая команда провела по три игры. «Спартак-Приморье» одержал уверенные победы над американским «Адмиралс» (89:75) и литовским «Реюнион» (83:52). В заключительной игре группового этапа приморская команда, потеряв из-за травм двух игроков, уступила в концовке испанской «Фебстар» (71:73), но это не помешало «Спартаку-Приморье» занять первое место по итогам первой стадии.
По регламенту турнира в полуфинале первая команда играла с третьей, а вторая – с четвертой. Наш первый соперник в плей-офф, разыгравшийся «Адмиралс», накануне разгромивший испанцев с разницей в 23 очка. Но, несмотря на короткую «скамейку», «Спартак-Приморье» в матче с американцами набрал больше ста очков и завершил матч с разницей «+20».
В финале «Спартаку-Приморье» противостояла единственная команда, нанесшая поражение в турнире. Испанцы переломили ход игры в свою пользу во второй четверти, в конце основного времени «Спартак» вышел вперед, но игра все же перешла в овертайм. В дополнительное время точные «трешки» Анисимова и командная «защита» дали о себе знать. «Фебстар» осталось использовать тактику фола, которая успехов им не принесла. «Спартак-Приморье» - чемпион турнира в Сюньхуа.
Бронзовым призером турнира стал литовский «Реюнион», обыгравший в матче за 3 место американский «Адмиралс» со счётом 89:86.
В единственный выходной, 16 мая, состоялись индивидуальные конкурсы по броскам сверху и броскам с дальней дистанции. Оба конкурса выиграли игроки «Спартака-Приморье». Лучшим «снайпером» стал Федор Ключников, показавший лучшие результаты в двух попытках. Слэмдак-контест выиграл Андрей Кирдячкин, в финальной попытке забивший сверху в прыжке со штрафной линии.
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