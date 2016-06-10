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Ники Лауда против поставок моторов Mercedes для McLaren

Неисполнительный директор Mercedes Ники Лауда считает, что немецкий производитель не должен заключать контракт с командой McLaren на поставку ей своих силовых установок.

Начиная с 2015 года команда из Уокинга получает моторы от Honda. Однако силовым установкам японского производителя не хватает не только мощности, но и надежности, из-за чего пилоты McLaren с трудом финишируют в гонках, не говоря уже о завоевании очков.

После провального старта сезона-2017 в прессе появилась информация, будто McLaren ведет переговоры с Mercedes о поставке двигателей, но Лауда выступает против воссоединения.

Напомним, что McLaren использовала двигатели Mercedes с 1995 по 2014 год.

«Я бы наложил вето на такой контракт, – признался австриец в интервью Auto Motor Und Sport. – Два года я был сторонником идеи поставок двигателей для Red Bull Racing, но сейчас я против этого.

Мы должны полностью сконцентрироваться на нашей дуэли с Ferrari, а не на том, чтобы помогать своим конкурентам».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 00:08      |      Категория:  Все новости » Спорт
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