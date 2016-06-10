Победитель Кубка Владивостока по стриболу получит путевку на финал Кубка России
Кубок города Владивостока-2017 по стритболу будет разыгран на пяти кортах Центра уличного баскетбола (ЦУБ) по адресу: ул. Овчинникова, 34.
10 июня в ЦУБ пройдут соревнования по стритболу формата 3x3. Наградой победителю станет Кубок города Владивостока и путевка на финал Кубка России который пройдет 15 июля в г. Казань.
Лучшие команды по итогам Кубка получат возможность принять участие в чемпионате города Владивостока, состоящего из четырех игровых туров с 14 июня по 5 июля (по средам). Победителю турнира достанется путевка на финал Чемпионата России, который пройдет с 26 по 28 июля в г. Москве.
Вот уже много лет « Стритбол» собирает в ЦУБ сотни любителей оранжевого мяча. 10 июня под девизом «Три соперника, два партнера, одна цель» стартует очередной полноценный сезон уличного баскетбола 3х3. Соревнования откроются играми на Кубок г. Владивостока, в котором могут принять участие все желающие без исключения. Всех участников ждет море эмоций, хорошее настроение, музыкальная программа от лучших реп исполнителей, а также розыгрыш призов от партнеров.
Не пропустите самый массовый и интересный турнир по стритболу в Приморском крае!
Кубок г. Владивостока будет разыгран в восьми категориях:
- Юноши и девушки до 15лет
- Юноши и девушки до 17 лет
- Мужчины и женщины 18+
- Категория "VIP"
- Категория "Ветераны"
10 июня (суббота) Центр уличного баскетбола, ул. Овчинникова, 34.
Начало в 10.00.
Заявки на участие в Кубке принимаются по 7 июня включительно на почту организатора streetball-prim@mail.ru
Формат:
1). Название команды
2). Игрок 1
3). Игрок 2
4). Игрок 3
5). Запасной игрок
6). Категория
7). Электронная почта
8). Контактный телефон
По всем вопросам обращаться по телефону 8914-066-64-86, Евгений Меделян
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