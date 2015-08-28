ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Молодёжный уик-энд: Шварцман выходит в лидеры, у Мазепина личный рекорд Формула 3. Чемпионат Европы: молодёжная классика

Легендарная уличная трасса в По в эти выходные принимала третий этап чемпионата Европы Формулы 3 — один из самых важных в сезоне. Гран При По впервые состоялся в далёком 1933 году и даже был внезачётным Гран При Формулы 1. Впрочем, в первую очередь эта гонка традиционно известна как один из самых престижных трофеев в мире молодёжных гонок. Победителями Гран При По в разное время становились Джим Кларк и Йохен Риндт, Жиль де Ферран и Хуан-Пабло Монтойя, Льюис Хэмилтон и Антонио Джовинацци.



Старт первой гонки Ф3

Гоночный уик-энд в По традиционно для чемпионата Европы состоит из трёх заездов. В первом с поула стартовал Каллум Илотт, именно он и держался во главе гонки, хотя его постоянно прессинговал Джоэль Эрикссон. В какой-то момент британец не выдержал и ошибся на входе в поворот — болид уткнулся носовым обтекталем во внутренний отбойник. Британцу пришлось поехать в боксы, но механикам так и не удалось вернуть разбитый автомобиль в гонку. Заезд повели Джоэль Эрикссон и Ландо Норрис — два лидера чемпионата. Над трассой начал накрапывать дождь, и на влажном асфальте не удержал машину Ганью Чжоу. Вскоре после рестарта поскользнулся шедший третьим Джоуи Моусон — над трассой шел дождь и удержать машину было нелегко. Тем не менее Эрикссон и Норрис благополучно финишировали первым и вторым, а третью позицию занял Максимилиан Гюнтер. Превосходным четвёртым местом в этой гонке отметился Никита Мазепин. Россиянин не допускал ошибок и всю гонку боролся в топ-10, а под финиш отыграл две позиции за счёт сходов соперников. Четвёртое место — пока лучший результат Мазепина в Формуле 3.



Мазепин опережает Арона

В воскресенье в По воцарилась солнечная погода. День начался со второго заезда уик-энда, в котором Максимилиан Гюнтер, опередивший на старте Ландо Норриса, завоевал первую в сезоне победу. Норрис постоянно держался у лидера на хвосте, но более опытный немец блестяще защищался и сохранил лидерство до самого финиша. Третьим гонку закончил Каллум Илотт, боровшийся с Джоэлем Эрикссоном вплоть до его схода из-за аварии. Кульминацией этапа стала третья гонка Гран При По. Обладатель поула Ландо Норрис уверенно умчался вперёд и за несколько кругов создал комфортный отрыв от Гюнтера. Норрису даже не помешал выехавший из-за аварии Дэвида Бекмана сэйфти-кар — британец вновь оторвался от конкурентов и продолжил путь к победе. Но за несколько минут до финиша в эске «Фош» что-то пошло не так, и гонщик вылетел с трассы. Победа в итоге досталась юниору из программы Mercedes в DTM Максимилиану Гюнтеру, который стал первым со времён победы Марка Виттмана в 2011-м немецким обладателем Большого приза По. Каллум Илотт финишировал вторым и завоевал второй подиум, а третьим гонку закончил эстонец Ральф Арон.

После третьего этапа во главе турнирной таблицы воцарилось двоевластие: на счету Ландо Норриса и Джоэля Эрикссона равное количество очков. Более того, идущий третьим Максимилиан Гюнтер уступает паре лидеров ничтожные два балла. Не так сильно отстает и Каллум Илотт — он расположился четвёртым в 30 баллах позади. Никита Мазепин в общей сложности набрал 18 очков и отыграл сразу три позиции в чемпионате — теперь он на 12-й строчке.

Формула Renault 2.0. Еврокубок: Шварцман выходит в лидеры

В По также состоялся третий этап Еврокубка Формулы Renault, где россиянин Роберт Шварцман из SMP Racing сражается за чемпионский титул с британцем Уиллом Палмером, младшим братом Джолиона из Формулы 1. Гоночный уик-энд начался с победы россиянина в квалификации. На старте Шварцман уверенно повёл заезд, но сохранивший второе место Макс Дефурни постоянно держался в секунде.



Шварцман на улицах По

Роберт, тем не менее, поддержвал преимущество и не позволял сопернику провести атаку. Статус-кво сохранялся вплоть до последних поворотов, когда Дефурни предпринял финальную попытку вырвать победу, но Шварцман отбился от преследователя. Третье место занял лучший дебютант сезона Габриэль Обри, а Палмер финишировал четвёртым. В итоге преимущество Уилла в чемпионате сократилось всего до пары очков. Поул ко второму заезду неожиданно выиграл Алекс Перони. Австралиец сохранил позицию на старте, но Саша Фенестраз продолжал атаки, и в одном из эпизодов болиды столкнулись. Перони удержался на первом месте, а Фенестразу не удавалось приблизиться на расстояние атаки. Для Перони, известного успехами в гонках Ve de Ve, проходящих на похожих двухлитровых машинах, это первая победа в Еврокубке. В борьбе за третью позицию Роберт Шварцман в очной борьбе сдержал Уилла Палмера, опередив британца на шесть десятых секунды. Пятый подиум в шести гонках качнул маятник в сторону Шварцмана — По россиянин покидает лидером чемпионата. Палмер, правда, уступает всего одно очко. Борьба за титул продолжится уже через неделю, когда Еврокубок приедет в Монте-Карло в качестве гонок поддержки Формулы 1.

SMP Формула 4: три победы легионеров

При пасмурной сочинской погоде на российском автодроме «Королевских гонок» стартовал сезон северо-европейского первенства SMP Формула 4. Это уже третий сезон созданной SMP Racing серии — за два года география чемпионата существенно разрослась, а вместе с отечественными гонщиками и финскими протеже Koiranen GP здесь теперь выступают голландцы из MP Motorsport и испанская FA Racing Team, названная в честь её основателя Фернандо Алонсо. И именно подопечный двукратного чемпиона мира отпраздновал победу в первом заезде нового сезона. За полчаса до старта первой гонки над Сочи Автодромом пошёл дождь, и пилоты ушли на старт на резине для влажной трассы. Это, впрочем, не помешало половине пелотона срезать второй поворот — первое жёсткое торможение по ходу круга. Промахнулись мимо поворота Бент Вискаль и Кристиан Лунгаард, за счёт чего лидерство вернулось к обладателю поула Хавьеру Лловерасу. Он в итоге и выиграл гонку, удержав Вискаля на втором месте, а Лунгаард позже откатился на пятую строчку, пропустив Александра Смоляра и Туомаса Хаапалайнена.

Дожди продолжились в воскресенье и перед второй гонкой Сочи Автодром был настолько влажным, что гонщики сами попросили дать старт за автомобилем безопасности. Сэйфти-кар долгое время возил пелотон за собой, но за шесть минут до клетчатого флага судьи выбросили зелёные флаги. Лловерас удержался на рестарте в лидерах, но Лундгаард по пятам преследовал испанца и в какой-то момент опередил его. Чуть позади них Александр Смоляр отчаянно отбивался от Владимира Тжиортжиса, но россиянин удержался. Победу в итоге одержал Лундгаард, а Лловерас и Смоляр по второму разу поднялись на подиум. Финальный заезд также выиграл Лундгаард — датчанин оторвался от пелотона уже на старте и вплоть до клетчатого флага не встретил сопротивления. Зато позади него за вторую позицию ожесточённо боролись Бент Вискаль и Александр Смоляр. Их дуэль, увы, завершилась в пользу голландца, завоевавшего второе место, в то время как Смоляр вылетел в последнем повороте и был классифицирован лишь 19-м. Зато вместо него на подиум поднялся Никита Волегов. Россиянин стартовал 11-м, но уже на старте прорвался на пятое место, в последнем повороте опередил Лловераса, а за счёт проблем у Волегова поднялся на третью строчку. По итогам первого этапа лидерство в общем зачёте захватил Кристиан Лундгаард. Хавьер Лловерас идёт вторым и уступает датчанину лишь один балл. Чуть дальше расположились Бент Вискаль и Туомас Хаапалайнен, а замыкает пятёрку сильнейших Александр Смоляр. В топ-10 по итогам сочинского этапа ещё два россиянина: Никита Волегов на шестом месте и Владимир Тжиортжис — на девятом. Следующий этап SMP Формулы 4 состоится уже через неделю на Смоленском кольце.

Пилот недели: Максимилиан Гюнтер



Максимилиан Гюнтер

В прошлом сезоне Максимилиан Гюнтер был единственным соперником Лэнса Стролла в Формуле 3, но концовку чемпионата немец завалил и полностью провёл в тени канадца. В этом году Гюнтер проводит уже третий сезон в чемпионате Европы, и чтобы продолжить карьеру в формулах, немцу нужен только титул. Правда, в Монце и Сильверстоуне пока темп задавали Норрис и Эрикссон, Гюнтер вновь оказался на вторых ролях и лишь по разу поднялся на подиум. Тем не менее в По опыт Максимилиана сыграл решающую роль. Гюнтер не был быстрейшим по ходу уик-энда, но не допускал ошибок и оказался единственным пилотом из топ-5 турнирной таблицы, набравшим очки во всех трёх заездах. Эта стабильность вернула Гюнтера в чемпионскую гонку, где он теперь всего в двух баллах от лидеров.

Лучший дебютант: Кристиан Лундгаард

Кристиан Лундгаард — один из дебютантов SMP Формулы 4, ещё в прошлом году выступавших в картинге. Там Лундгаард, выступавший в составе команды Даниэля Риккардо, занял третье место в Кубке чемпионов WSK, но внимание «скаутов» Кристиан привлек ещё в 2015-м, когда стал чемпионом Европы в классе KFJ. Дебют Лундгаарда в «формулах» пришёлся на дождливый Сочи, тем не менее гонщик не подкачал и на равных сражался с более опытным Хавьером Лловерасом и уехал с первого этапа лидером чемпионата.

Наш парень: Роберт Шварцман



Роберт Шварцман

Роберт Шварцман — пока главная надежда российских болельщиков на чемпионство в «формулах». Гонщик SMP Racing уже громко заявил о себе победами в Монце и Сильверстоуне, а после очередного успеха в По он вышел в лидеры чемпионата. Шварцман стабильно держится среди лидеров и единственный, кто может похвастаться пятью подиумами в этом году. Следующие гонки Роберта — в Монте-Карло, на глазах боссов Формулы 1.

Неудача недели: Ландо Норрис



Ландо Норрис

Ландо Норрис блестяще начал свою первую кампанию в европейской Формуле 3 и сразу же включился в борьбу за чемпионский титул. В По он вновь постоянно держался среди лидеров, но в первой гонке уступил Эрикссону, а во второй ничего не смог противопоставить Гюнтеру. В третьем заезде Ландо наконец вырвался вперёд, Эрикссон был далеко позади, а победа, которая, казалось, сама идёт в руки, сулила отрыв в чемпионате в 27 очков (в Ф3 система начисления очков аналогична применяемой в Ф1). Но поломка подвески на торможении в эске — и Dallara Норриса приехала в стену. Сход и упущенная победа в престижном Гран При По надолго запомнятся Ландо. Норрис формально сохранил за собой первое место в чемпионате, но лишь по дополнительным показателям — у Эрикссона столько же очков, а у Гюнтера – всего на два меньше.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 19:40 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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