Vladivostok Boat Show 2017: как прошло мероприятие в этом году

За три дня выставку посетило более 5000 человек

Международная выставка катеров и яхт Vladivostok Boat Show 2017 завершила свою работу 21 мая во Владивостоке, на территории яхт-клуба «Семь футов». Уже девять лет мероприятие является визитной карточкой города, большим событием, которое собирает производителей и продавцов водно-моторной техники, товаров для спорта и отдыха и компании, предлагающих услуги в сфере яхтинга. Традиционно на выставке была подготовлена развлекательная программа для всей семьи.





В этом году мероприятие было интегрировано в программу Тихоокеанского Туристского форума и являлось одной из его официальных площадок. В день открытия выставки, 19 мая, почетными гостями стали директор департамента туризма и региональной политики Минкультуры России Ольга Ярилова, заместитель главы Ростуризма Алексей Конюшков, директор департамента туризма Приморского края Константин Шестаков.





На выставке была представлена обширная развлекательная программа, учитывающая интересы как взрослых гостей, так и детей. Это и тест-драйвы водно-моторной техники, снаряжения и оборудования от компаний участников, и серия регат «Гонка под парусом», и мастер-классы по водным видам спорта, и выступления музыкальных коллективов, и веселые аниматоры, а также всевозможные конкурсы от партнеров выставки, в том числе розыгрыш смартфона Samsung Galaxy S8. В конце первого дня на террасе яхт-клуба по традиции состоялось мероприятие от генерального партнера выставки - Lexus Weekend.





Vladivostok Boat Show завершила свою работу в воскресение, 21 мая. Заключительной частью программы стала зажигательная сальса-вечеринка на площадке перед главной сценой. Следующая выставка пройдет на территории лучшего яхт-клуба на Дальнем Востоке России снова - через год.





Пресс-центр Vladivostok Boat Show

Фото Владимира Гришина