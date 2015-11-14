ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Максимилиан Гюнтер выиграл третью гонку европейской Формулы 3 в По Пилот Prema Максимилиан Гюнтер отпраздновал викторию в третьей гонке этапа европейской Формулы 3 сезона 2017 года в По. Обладатель поул-позиции Лэндо Норрис провел уверенный старт, захватив первое место. На протяжении большей части дистанции протеже McLaren-Honda комфортно лидировал, однако на 18-м круге на машине Норриса сломалась подвеска в Foch, в результате чего он врезался в стену. Таким образом, лидерство в гонке перехватил Гюнтер, который без проблем довел дело до победы. Максимилиан оставил почти в двух секундах позади себя напарника по Prema Каллума Илотта, а дополнил пьедестал почета Ральф Арон из Hitech GP. «Для меня очень важна победа в По, – цитирует AUTOSPORT.com Гюнтера. – На старте гонки у меня был шанс выйти на первое место, но, к сожалению, обороты двигателя упали и мне пришлось вновь выжимать сцепление. Лэндо ехал очень быстро. Честно говоря, находясь на второй позиции, я решил не рисковать, особенно на высоких поребриках – я видел, сколько автомобилей было разбито в первых двух гонках». Четвертым финишировал Харрисон Ньюи, а пятым стал Джоэль Эрикссон. Вторую половину десятки сильнейших составили Фердинанд Габсбург, Тадасуке Макино, Педро Пике, Джейк Деннис и Гуань Ю Чжоу. Не сумел увидеть клетчатый флаг Никита Мазепин. На момент схода российский пилот Hitech GP ехал впереди Габсбурга, финишировавшего на шестом месте. В очередной раз не проявил себя Мик Шумахер. Сын семикратного чемпиона мира довольствовался лишь 12-й позицией в гонке.

Поз.

Пилот

Команда

Время/Отст.

1.

Максимилиан Гюнтер

Prema Powerteam

34.23,254

2.

Каллум Илотт

Prema Powerteam

+1,952

3.

Ральф Арон

HitechGP

+3,237

4.

Харрисон Ньюи

Van Amersfoort Racing

+6,786

5.

Джоэль Эрикссон

Motopark

+8,386

6.

Фердинанд Габсбург

Carlin

+9,395

7.

Тадасуке Макино

HitechGP

+11,453

8.

Педро Пике

Van Amersfoort Racing

+11,979

9.

Джейк Деннис

Carlin

+12,272

10.

Гуан Ю Чжоу

Prema Powerteam

+17,826

11.

Джехан Дарувала

Carlin

+20,756

12.

Мик Шумахер

Prema Powerteam

+21,234

13.

Марино Сато

Motopark

+27,884

Не классифицированы:





Ландо Норрис

Carlin

18 кругов



Никита Мазепин

HitechGP

18 кругов



Кейван Андрес

Motopark

14 кругов



Джой Мэусон

Van Amersfoort Racing

11 кругов



Джейк Хьюз

HitechGP

10 кругов



Дэвид Бекманн

Van Amersfoort Racing

7 кругов

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Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 15:43 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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