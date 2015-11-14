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Максимилиан Гюнтер выиграл третью гонку европейской Формулы 3 в По

Пилот Prema Максимилиан Гюнтер отпраздновал викторию в третьей гонке этапа европейской Формулы 3 сезона 2017 года в По.

Обладатель поул-позиции Лэндо Норрис провел уверенный старт, захватив первое место. На протяжении большей части дистанции протеже McLaren-Honda комфортно лидировал, однако на 18-м круге на машине Норриса сломалась подвеска в Foch, в результате чего он врезался в стену.

Таким образом, лидерство в гонке перехватил Гюнтер, который без проблем довел дело до победы. Максимилиан оставил почти в двух секундах позади себя напарника по Prema Каллума Илотта, а дополнил пьедестал почета Ральф Арон из Hitech GP.

«Для меня очень важна победа в По, – цитирует AUTOSPORT.com Гюнтера. – На старте гонки у меня был шанс выйти на первое место, но, к сожалению, обороты двигателя упали и мне пришлось вновь выжимать сцепление.

Лэндо ехал очень быстро. Честно говоря, находясь на второй позиции, я решил не рисковать, особенно на высоких поребриках – я видел, сколько автомобилей было разбито в первых двух гонках».

Четвертым финишировал Харрисон Ньюи, а пятым стал Джоэль Эрикссон.

Вторую половину десятки сильнейших составили Фердинанд Габсбург, Тадасуке Макино, Педро Пике, Джейк Деннис и Гуань Ю Чжоу.

Не сумел увидеть клетчатый флаг Никита Мазепин. На момент схода российский пилот Hitech GP ехал впереди Габсбурга, финишировавшего на шестом месте.

В очередной раз не проявил себя Мик Шумахер. Сын семикратного чемпиона мира довольствовался лишь 12-й позицией в гонке.
Поз.
Пилот
Команда
Время/Отст.
1.
Максимилиан Гюнтер выиграл третью гонку европейской Формулы 3 в По Максимилиан Гюнтер
Prema Powerteam
34.23,254
2.
Максимилиан Гюнтер выиграл третью гонку европейской Формулы 3 в По Каллум Илотт
Prema Powerteam
+1,952
3.
Максимилиан Гюнтер выиграл третью гонку европейской Формулы 3 в По Ральф Арон
HitechGP
+3,237
4.
Максимилиан Гюнтер выиграл третью гонку европейской Формулы 3 в По Харрисон Ньюи
Van Amersfoort Racing
+6,786
5.
Максимилиан Гюнтер выиграл третью гонку европейской Формулы 3 в По Джоэль Эрикссон
Motopark
+8,386
6.
Максимилиан Гюнтер выиграл третью гонку европейской Формулы 3 в По Фердинанд Габсбург
Carlin
+9,395
7.
Максимилиан Гюнтер выиграл третью гонку европейской Формулы 3 в По Тадасуке Макино
HitechGP
+11,453
8.
Максимилиан Гюнтер выиграл третью гонку европейской Формулы 3 в По Педро Пике
Van Amersfoort Racing
+11,979
9.
Максимилиан Гюнтер выиграл третью гонку европейской Формулы 3 в По Джейк Деннис
Carlin
+12,272
10.
Максимилиан Гюнтер выиграл третью гонку европейской Формулы 3 в По Гуан Ю Чжоу
Prema Powerteam
+17,826
11.
Максимилиан Гюнтер выиграл третью гонку европейской Формулы 3 в По Джехан Дарувала
Carlin
+20,756
12.
Максимилиан Гюнтер выиграл третью гонку европейской Формулы 3 в По Мик Шумахер
Prema Powerteam
+21,234
13.
Максимилиан Гюнтер выиграл третью гонку европейской Формулы 3 в По Марино Сато
Motopark
+27,884
Не классифицированы:
 
 
Максимилиан Гюнтер выиграл третью гонку европейской Формулы 3 в По Ландо Норрис
Carlin
18 кругов
 
Максимилиан Гюнтер выиграл третью гонку европейской Формулы 3 в По Никита Мазепин
HitechGP
18 кругов
 
Максимилиан Гюнтер выиграл третью гонку европейской Формулы 3 в По Кейван Андрес
Motopark
14 кругов
 
Максимилиан Гюнтер выиграл третью гонку европейской Формулы 3 в По Джой Мэусон
Van Amersfoort Racing
11 кругов
 
Максимилиан Гюнтер выиграл третью гонку европейской Формулы 3 в По Джейк Хьюз
HitechGP
10 кругов
 
Максимилиан Гюнтер выиграл третью гонку европейской Формулы 3 в По Дэвид Бекманн
Van Amersfoort Racing
7 кругов

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Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 15:43      |      Категория:  Все новости » Спорт
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