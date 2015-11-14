Максимилиан Гюнтер выиграл третью гонку европейской Формулы 3 в По
Пилот Prema Максимилиан Гюнтер отпраздновал викторию в третьей гонке этапа европейской Формулы 3 сезона 2017 года в По.Обладатель поул-позиции Лэндо Норрис провел уверенный старт, захватив первое место. На протяжении большей части дистанции протеже McLaren-Honda комфортно лидировал, однако на 18-м круге на машине Норриса сломалась подвеска в Foch, в результате чего он врезался в стену.Таким образом, лидерство в гонке перехватил Гюнтер, который без проблем довел дело до победы. Максимилиан оставил почти в двух секундах позади себя напарника по Prema Каллума Илотта, а дополнил пьедестал почета Ральф Арон из Hitech GP.«Для меня очень важна победа в По, – цитирует AUTOSPORT.com Гюнтера. – На старте гонки у меня был шанс выйти на первое место, но, к сожалению, обороты двигателя упали и мне пришлось вновь выжимать сцепление.Лэндо ехал очень быстро. Честно говоря, находясь на второй позиции, я решил не рисковать, особенно на высоких поребриках – я видел, сколько автомобилей было разбито в первых двух гонках».Четвертым финишировал Харрисон Ньюи, а пятым стал Джоэль Эрикссон.Вторую половину десятки сильнейших составили Фердинанд Габсбург, Тадасуке Макино, Педро Пике, Джейк Деннис и Гуань Ю Чжоу.Не сумел увидеть клетчатый флаг Никита Мазепин. На момент схода российский пилот Hitech GP ехал впереди Габсбурга, финишировавшего на шестом месте.В очередной раз не проявил себя Мик Шумахер. Сын семикратного чемпиона мира довольствовался лишь 12-й позицией в гонке. Поз. Пилот Команда Время/Отст. 1. Максимилиан Гюнтер Prema Powerteam 34.23,254 2. Каллум Илотт Prema Powerteam +1,952 3. Ральф Арон HitechGP +3,237 4. Харрисон Ньюи Van Amersfoort Racing +6,786 5. Джоэль Эрикссон Motopark +8,386 6. Фердинанд Габсбург Carlin +9,395 7. Тадасуке Макино HitechGP +11,453 8. Педро Пике Van Amersfoort Racing +11,979 9. Джейк Деннис Carlin +12,272 10. Гуан Ю Чжоу Prema Powerteam +17,826 11. Джехан Дарувала Carlin +20,756 12. Мик Шумахер Prema Powerteam +21,234 13. Марино Сато Motopark +27,884 Не классифицированы:
Ландо Норрис Carlin 18 кругов
Никита Мазепин HitechGP 18 кругов
Кейван Андрес Motopark 14 кругов
Джой Мэусон Van Amersfoort Racing 11 кругов
Джейк Хьюз HitechGP 10 кругов
Дэвид Бекманн Van Amersfoort Racing 7 кругов Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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