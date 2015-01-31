ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Скотт Диксон завоевал поул в Индианаполисе, Алонсо 5-й, Алёшин 13-й Скотт Диксон из команды Chip Ganassi Racing Honda начнёт 101-ю в истории гонку 500 миль Индианаполиса с поул-позиции. Четырёхкратный чемпион IndyCar, показавший третий результат в субботу, прошёл четыре круга со средней скоростью 373,632 км/ч, при этом максимальная скорость на прямой составила 383 км/ч. Это третий поул Скотта Диксона на овале в Индианаполисе. Он выигрывал поул-позиции к Инди 500 в 2008 и 2015 годах. Также это 28-й поул в карьере новозеландца. Средняя скорость воскресной квалификационной попытки Диксона стала самой быстрой в Индианаполисе за последние 20 лет.



Скотт Диксон получает поздравления от дочерей

«Мы знали, что сегодня условия будут лучше, и немного уменьшили угол атаки крыльев, - сказал Скотт Диксон. – Нам также помог Тони Канаан, рассказавший о состоянии трассы. Он проводил свою попытку до нас. Поул тут как отдельная гонка. Он имеет большое значение и разыгрывается в отдельную неделю. Я уже выигрывал с поула в 2008 году и хотел бы это повторить». Напомним, что в квалификации в Индианаполисе начисляются большие очки, которые получают все, кто проходит квалификацию, – 33 пилота. И за первое место по её итогам Скотт Диксон заработал 42 балла. Вторым гонку Инди 500 начнёт Эд Карпентер, ставший быстрейшим в субботу. В воскресенье средняя скорость его четырёх кругов составила 372,827 км/ч. Карпентер заработал 40 очков и стал лучшим пилотом Chevrolet. Вместе с ними на первом ряду стартового поля будет Александр Росси, действующий победитель Инди 500. Он прошёл четыре круга со средней скоростью 372,542 км/ч, став лучшим пилотом команды Andretti. Второй ряд стартового поля открывает Такума Сато, ставший четвёртым (372,346 км/ч). Такума ехал на грани и в один из моментов немного зацепил стену, но всё обошлось.



Фернандо Алонсо

Фернандо Алонсо провёл блестящую дебютную квалификацию к Инди 500 и он начнёт гонку с 5-й позиции. Средняя скорость его попытки из четырёх кругов составила 372,241 км/ч. Буквально в последний момент, в качестве меры предосторожности, между утренней тренировкой и квалификацией на его машине поменяли мотор. Двигатель дымил, и инженеры обнаружили утечку в системе турбонаддува. Дополнит второй ряд стартового поля Джей Эр Хильдебранд из команды Ed Carpenter Racing (371,579 км/ч). Третью линию стартового поля заняли Тони Канаан (371,482 км/ч), Марко Андретти (370,912 км/ч) и Уилл Пауэр (370,471 км/ч). Австралиец стал лучшим представителем команды Penske по итогам квалификации, которая вышла для коллектива Роджера Пенске достаточно провальной. Хуан-Пабло Монтойя квалифицировался 18-м, Элио Кастроневес 19-м, Джозеф Ньюгарден 22-м, а Симон Пажно 23-м. Лучшим из тех, кто вчера не попал в топ-9, стал Райан Хантер-Рей с результатом 372,469 км/ч. Если бы он вышел в финал, то такая скорость принесла бы ему 4-ю позицию на старте. Став лучшим во второй группе, он начнёт гонку 10-м. Стоит отметить результат ещё одного новичка – Эда Джонса. Вчера англичанин из ОАЭ едва не прошёл в «быструю девятку», а сегодня смог стать вторым в своей группе и начнёт гонку 11-м благодаря средней скорости четырёх кругов 371,079 км/ч. Вместе с ними на четвёртом ряду будет Ориоль Сервия (370,646 км/ч) из команды Rahal Letterman Lanigan Racing.



Михаил Алёшин

Михаил Алёшин улучшил вчерашнюю позицию, стал 4-м в своей группе и начнёт гонку с 13-й позиции. Средняя скорость четырёх его кругов составила 370,585 км/ч. Гонщик программы SMP Racing стал лучшим из пилотов команды Schmidt Peterson. Джеймс Хинчклифф квалифицировался 17-м, а Джей Ховард – 20-м.

Джеймс Дэвисон заменит Себастьяна Бурдэ

Всего в квалификации приняли участие 32 пилота. Себастьяну Бурдэ, вчера попавшему в страшную аварию, и получившему множественные переломы, успешно провели операцию, и он поблагодарил всех за слова поддержки.



Себастьян Бурдэ

«Я хочу поблагодарить всех за поддержку и ваши сообщения, - сказал Бурдэ. – Я получил их в том числе и от многих пилотов. На восстановление понадобится время, но я хорошо себя чувствую после операции. Рано или поздно я вернусь, но пока ещё точно не знаю когда». Команда Dale Coye Racing объявила, что в гонке Инди 500 его заменит австралиец Джеймс Дэвисон, дважды стартовавший в Инди 500, оба раза в составе команды Дейла Койна. Команда надеется подготовить машину к понедельнику, но есть вероятность, что Дэвисону удастся выехать на трассу только в середине недели, как это было в 2015 году в случае с Райаном Бриско, заменявшим получившего травмы в квалификации Джеймса Хинчклиффа. Далее по расписанию у пилотов очередная сессия свободных заездов продолжительностью в три с половиной часа, которая начнётся завтра в 19:30 по московскому времени. 101-я в истории гонка 500 миль Индианаполиса пройдёт 28 мая. Старт гонки намечен на 19:20 по московскому вермени. В прямом эфире на территории России гонку покажет телеканал Авто24, начало прямой трансляции в 18:30. Владимир Башмаков специально для АВТОСПОРТ.com.ruХотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 11:53 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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