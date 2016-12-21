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Volvo не будет разрабатывать дизельные двигатели - автоновости
21-12-2016, 08:55, Автоновости Когда именно новые чешские универсалы и лифтбеки выйдут на мировой рынок, пока не сообщается....
17-01-2015, 19:54, Автоновости Количество дилерских центров китайской автомобильной марки Lifan в России существенно увеличится....
2-07-2015, 06:56, Автоновости Японский автопроизводитель Honda анонсировал скорый выход на индийский рынок нового бюджетного кроссовера для растущих авторынков....
6-05-2016, 16:06, Автоновости Сервисная кампания затронет всего 23 автомобиля C-class....
25-10-2016, 13:09, Автоновости Модернизированная версия 30-летнего пикапа получила высшую оценку безопасности....
20-01-2017, 16:51, Автоновости Ярославский моторный завод «Автодизель», входящий в «Группу ГАЗ», отметил свое 100-летие. Мы посетили это предприятие, чтобы узнать, с какими планами оно входит во второй век жизни....
26-12-2014, 15:52, Автоновости В Интернете появились первые фотографии нового кроссовера корейской марки Kia, созданного для китайского авторынка....
28-04-2014, 04:10, Автоновости Great Wall планирует начать продажи автомобилей премиум-класса дочернего бренда Haval в августе текущего года....
27-01-2014, 20:00, Автоновости Сегодня титул самой мощной серийной модели в мире с 4-цилиндровым мотором принадлежит хот-хэтчу Mercedes-Benz A45 AMG. Отдача мотора у полноприводного автомобиля составляет 360 л.с. Компания Audi...
16-07-2015, 11:03, Автоновости Продажи автомобилей SUV-класса на российском авторынке сократились почти в два раза по итогам минувшего полугодия....