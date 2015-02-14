Маверик Виньялес: Я отдал все силы для этой победы
Пилот Yamaha Маверик Виньялес прокомментировал свой успех на Гран При Франции в Ле-Мане.На последнем круге гонки Валентино Росси допустил ошибку, и Маверик воспользовался оплошностью напарника по команде, захватив лидерство.Через несколько поворотов Валентино и вовсе потерял контроль над байком в погоне за Виньялесом.Маверик Виньялес выиграл драматичное сражение с Валентино Росси в Ле-Мане«На первом круге Йоханн [Зарко] был великолепен, – цитирует GPUpdate.net испанца. – Я думал, что его задняя шина износится, но я ошибался. Обогнать его было очень трудно, потому что он ехал очень быстро на втором и третьем секторах.Когда я получил шанс и обогнал его, то постарался создать себе задел. Но на протяжении десяти кругов мне сообщали, что Зарко держался всего в 0,3 секунды позади.Затем я увидел Валентино, которому удалось не только догнать, но и обогнать меня. Я старался как можно лучше подготовиться к борьбе на последних двух кругах.Я планировал атаку на третьем секторе, так как на первом и во втором он был быстрее.Валентино допустил небольшую ошибку, и я совершил маневр. До конца последнего круга я отдал все силы, чтобы выиграть Гран При Франции. Я очень доволен результатом.Команда проделала невероятную работу на протяжении всего уик-энда. Я надеюсь, что мы продолжим в том же духе».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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