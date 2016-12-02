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Джейми Грин выиграл вторую гонку на Лаузицринге

Пилот Audi Team Rosberg Джейми Грин отпраздновал победу во второй гонке этапа DTM на Лаузицринге.

Роберт Уикенс, Том Бломквист и Грин занимали первые три места стартовой решетке и на первом круге положение в стане лидеров не изменилось. Однако стюарды усмотрели фальстарт у гонщика BMW Бломквиста, которого обязали остановиться в боксах и отбыть штраф в пять секунд.

На первом круге свои обязательные остановки в боксах произвели Майк Рокенфеллер и Маттиас Экстрём.

Грин обогнал Бломквиста на четвертом круге, сразу после чего его примеру последовал Гэри Паффетт, который позднее стал жертвой Экстрёма, ехавшего очень быстро на новых шинах.

После волны остановок Грину удалось пройти Уикенса в борьбе за лидерство в гонке, но вскоре Роберт совершил успешный маневр в ответ.

Решающий обгон состоялся на 31-м круге. Как только перед Джейми открылся оперативный простор, он сразу же начал отдаляться от преследователей, а Уикенс, в свою очередь, оказался под прессингом Экстрёма и Паффетта.

Швед совершил удачный обгон на 38-м круге, пробившись на второе место. К счастью для канадца, Паффетт оказался не таким проворным, что позволило Роберту сохранить за собой третью позицию.

Тем временем на финише Грин привез Экстрёму больше шести секунд.

Пятым клетчатый флаг увидел Рокенфеллер. За Майком в итоговом протоколе расположились Нико Мюллер, Рене Раст и Максим Мартен.

Девятым финишировал действующий чемпион Марко Виттман, а замкнул зачетную десятку лидер общего зачета сезона-2017 Лукас Ауэр, пробившийся в очковую зону с 15-го места на старте.
Поз.
Пилот
Команда
Время/Отст.
1.
Джейми Грин выиграл вторую гонку на Лаузицринге Джейми Грин
Audi Sport Team Rosberg
56.20,480
2.
Джейми Грин выиграл вторую гонку на Лаузицринге Маттиас Экстрём
Audi Sport Team Abt Sportsline
+6,295
3.
Джейми Грин выиграл вторую гонку на Лаузицринге Роберт Уикенс
Mercedes-AMG Motorsport Mercedes me
+7,034
4.
Джейми Грин выиграл вторую гонку на Лаузицринге Гэри Паффетт
Mercedes-AMG Motorsport Mercedes me
+7,387
5.
Джейми Грин выиграл вторую гонку на Лаузицринге Майк Рокенфеллер
Audi Sport Team Phoenix
+9,750
6.
Джейми Грин выиграл вторую гонку на Лаузицринге Нико Мюллер
Audi Sport Team Abt Sportsline
+13,039
7.
Джейми Грин выиграл вторую гонку на Лаузицринге Рене Раст
Audi Sport Team Rosberg
+16,370
8.
Джейми Грин выиграл вторую гонку на Лаузицринге Максим Мартен
BMW Team RBM
+18,115
9.
Джейми Грин выиграл вторую гонку на Лаузицринге Марко Виттман
BMW Team RMG
+19,540
10.
Джейми Грин выиграл вторую гонку на Лаузицринге Лукас Ауэр
Mercedes-AMG Motorport BWT
+26,283
11.
Джейми Грин выиграл вторую гонку на Лаузицринге Эдоардо Мортара
Mercedes-AMG Motorport BWT
+34,419
12.
Джейми Грин выиграл вторую гонку на Лаузицринге Маро Энгель
Mercedes-AMG Motorsport SILBERPFEIL Energy
+34,973
13.
Джейми Грин выиграл вторую гонку на Лаузицринге Пол ди Реста
Mercedes-AMG Motorsport SILBERPFEIL Energy
+36,322
14.
Джейми Грин выиграл вторую гонку на Лаузицринге Аугусто Фарфус
BMW Team RMG
+37,554
15.
Джейми Грин выиграл вторую гонку на Лаузицринге Тимо Глок
BMW Team RMR
+38,815
16.
Джейми Грин выиграл вторую гонку на Лаузицринге Бруно Спенглер
BMW Team RBM
+39,363
17.
Джейми Грин выиграл вторую гонку на Лаузицринге Том Бломквист
BMW Team RMR
+39,994
18.
Джейми Грин выиграл вторую гонку на Лаузицринге Лоик Дюваль
Audi Sport Team Phoenix
+44,331

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Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 03:56      |      Категория:  Все новости » Спорт
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