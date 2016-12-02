Джейми Грин выиграл вторую гонку на Лаузицринге

Пилот Audi Team Rosberg Джейми Грин отпраздновал победу во второй гонке этапа DTM на Лаузицринге.Роберт Уикенс, Том Бломквист и Грин занимали первые три места стартовой решетке и на первом круге положение в стане лидеров не изменилось. Однако стюарды усмотрели фальстарт у гонщика BMW Бломквиста, которого обязали остановиться в боксах и отбыть штраф в пять секунд.На первом круге свои обязательные остановки в боксах произвели Майк Рокенфеллер и Маттиас Экстрём.Грин обогнал Бломквиста на четвертом круге, сразу после чего его примеру последовал Гэри Паффетт, который позднее стал жертвой Экстрёма, ехавшего очень быстро на новых шинах.После волны остановок Грину удалось пройти Уикенса в борьбе за лидерство в гонке, но вскоре Роберт совершил успешный маневр в ответ.Решающий обгон состоялся на 31-м круге. Как только перед Джейми открылся оперативный простор, он сразу же начал отдаляться от преследователей, а Уикенс, в свою очередь, оказался под прессингом Экстрёма и Паффетта.Швед совершил удачный обгон на 38-м круге, пробившись на второе место. К счастью для канадца, Паффетт оказался не таким проворным, что позволило Роберту сохранить за собой третью позицию.Тем временем на финише Грин привез Экстрёму больше шести секунд.Пятым клетчатый флаг увидел Рокенфеллер. За Майком в итоговом протоколе расположились Нико Мюллер, Рене Раст и Максим Мартен.Девятым финишировал действующий чемпион Марко Виттман, а замкнул зачетную десятку лидер общего зачета сезона-2017 Лукас Ауэр, пробившийся в очковую зону с 15-го места на старте. Поз. Пилот Команда Время/Отст. 1. Джейми Грин Audi Sport Team Rosberg 56.20,480 2. Маттиас Экстрём Audi Sport Team Abt Sportsline +6,295 3. Роберт Уикенс Mercedes-AMG Motorsport Mercedes me +7,034 4. Гэри Паффетт Mercedes-AMG Motorsport Mercedes me +7,387 5. Майк Рокенфеллер Audi Sport Team Phoenix +9,750 6. Нико Мюллер Audi Sport Team Abt Sportsline +13,039 7. Рене Раст Audi Sport Team Rosberg +16,370 8. Максим Мартен BMW Team RBM +18,115 9. Марко Виттман BMW Team RMG +19,540 10. Лукас Ауэр Mercedes-AMG Motorport BWT +26,283 11. Эдоардо Мортара Mercedes-AMG Motorport BWT +34,419 12. Маро Энгель Mercedes-AMG Motorsport SILBERPFEIL Energy +34,973 13. Пол ди Реста Mercedes-AMG Motorsport SILBERPFEIL Energy +36,322 14. Аугусто Фарфус BMW Team RMG +37,554 15. Тимо Глок BMW Team RMR +38,815 16. Бруно Спенглер BMW Team RBM +39,363 17. Том Бломквист BMW Team RMR +39,994 18. Лоик Дюваль Audi Sport Team Phoenix +44,331 Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Бывший чемпион BTCC Рикард Рюделль отработал на тестах в Швеции и готов к возвращению в мировой Туринг. Пилот команды Niki Racing вынужден был прекратить выступления начиная со второго этапа сезона в...
Во время гоночного шоу Ferrari Racing Days, прошедшего в июле в Будапеште, четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель не только провёл демонстрационные заезды за рулём машины F2012, но и порадовал...
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!