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Каратисты поборются за награды в ката и кумитэ

Каратисты поборются за награды в ката и кумитэ
21 мая в спорткомплексе «Чемпион» (ул. Гоголя, 41, ВГУЭС) состоятся Чемпионат и Первенство г. Владивостока по киокусинкай каратэ-до, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне. Соревнования пройдут в двух дисциплинах – ката и кумитэ.



В турнире примут участие спортсмены от 8 до 18 лет и старше. Победителям и призерам в своих возрастных категориях вручат медали и грамоты.



Начало соревнований Ката в 10.00. Начало соревнований Кумитэ в 12.00.



Федерация киокусинкай каратэ-до Приморского края

Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Сегодня, 02:53      |      Категория:  Все новости » Спорт
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