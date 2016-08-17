Макс Ферстаппен установил новый рекорд круга в Зандворте

Команда SMP Racing by AVF приняла решение подать апелляцию на дисквалификацию Егора Оруджева из протокола первой гонки Формулы 3.5 V8 в Сильверстоуне. Пьетро Фиттипальди выиграл первую гонку Формулы...
В Москве состоялся всероссийский турнир по кудо, являющийся отбором на Кубок мира, который пройдет в феврали в Индии. На татами Дворца спорта «Динамо» за путевки в сборную России сражались сильнейшие...
Запланированное много лет назад путешествие начнется 19 июня. Приморская группа путешественников стартует в 07.30 ч. от стелы на выезде из Владивостока. В планах 14 человек на четырех машинах пройти...
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