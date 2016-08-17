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Макс Ферстаппен установил новый рекорд круга в Зандворте

Пилот Red Bull Racing Макс Ферстаппен побил рекорд круга на автодроме в Зандворте, на котором раньше проводился Гран При Нидерландов.

Макс установил новый рекорд во время воскресного демонстрационного заезда. Он проехал круг на RB8 2012 года за 1.19,511. Прежний рекорд Зандворта держался 16 лет и принадлежал Луке Бадоэру, проехавшему на Ferrari F2001 за 1.19,880.

Демонстрационный заезд был частью большого мероприятия для болельщиков, организованного личным спонсором Ферстаппена Jumbo.
Макс Ферстаппен установил новый рекорд круга в Зандворте
© autosport.com

В прошлом году авто-шоу 'Jumbo Racedagen driven by Max Verstappen' посетили 100 тысяч зрителей. Ожидается, что в 2017-м на мероприятии побывает еще больше фанов.

Кроме того, сейчас в Зандворте оценивают возможность возвращения в Ф1.

«Если бы это зависело от меня, Гран При уже бы вернулся в календарь Ф1, – цитирует AUTOSPORT.com Макса. – Конечно, было бы здорово вернуться сюда, но в этом деле также важны бюджет и инфраструктура. Нужно проделать огромную работу, чтобы организовать такое событие».

В последний раз ГП Нидерландов проводился в Зандворте в 1985-м, когда победу отпраздновал Ники Лауда.
Макс Ферстаппен установил новый рекорд круга в Зандворте
© autosport.com
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Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Вчера, 23:48      |      Категория:  Все новости » Спорт
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