Броня крепка - автоновости

Готовясь в 72-й раз отпраздновать День Победы, мы решили вспомнить, как еще под Москвой, в начале той войны, закладывался фундамент будущего триумфа. И как в самых тяжелых испытаниях советскому народу помогли союзники, в том числе – народ американский. Связующим звеном в этом путешествии во времени стал новый Cadillac Escalade ESV

Известно, что одной из главных целей операции «Барбаросса» Гитлер считал захват Москвы. И уже к концу 1941-го немецкие войска были очень близки к решению этой задачи – они приблизились к столице СССР, что называется, на расстояние вытянутой руки. Однако Можайск, Калинин, Тула, Клин, Солнечногорск, Малоярославец и многие другие города, расположенные совсем недалеко от Первопрестольной, стали тем барьером, который остановил наступательный порыв фашистов. Именно отсюда на границе 1941–1942 годов Красная армия начала свое собственное контрнаступление, в итоге приведшее к победе. Объехать все эти населенные пункты – задача не на день, и даже не на неделю. А потому мы выбрали несколько мест, связанных с самыми значимыми событиями той поры.

Признайтесь, у вас наверняка хоть иногда возникает желание привлечь к себе внимание. Добиться этого можно по-разному. Пожалуй, один из самых очевидных способов – сесть за руль подходящего автомобиля. Наш Cadillac Escalade ESV справляется с такой задачей играючи: на него оглядываются, провожают долгими уважительными взглядами. Причем не только пешеходы, но и водители других машин, в том числе самых пафосных и именитых марок. В чем же секрет?

Дело тут не только в исполинских размерах или весьма оригинальном экстерьере. Все понимают, что под выдающейся внешностью граненого кузова скрывается и «начинка» высшего разряда. Но большинство даже не подозревают, насколько все внутри круто! Прежде всего, в салоне отличнейшие материалы – кожа наппа, отделка потолка алькантарой, декоративные вставки. Электронное содержимое тоже самое современное. Особенно привлекают два элемента. Первый – полностью цифровая панель приборов. Классических стрелок здесь нет, все «нарисовано» на большом цветном экране, при этом считывать показания легко, графика четкая. Второй – мультимедийная система. Конечно, то, что она умеет снимать информацию с любых носителей, сегодня уже не слишком удивляет, а вот количество телевизоров однозначно впечатляет. Их тут сразу пять! Видео можно транслировать и на экран, расположенный на передней панели (но только на стоянке), и на два потолочных монитора для пассажиров второго и третьего рядов, и на дисплеи, вмонтированные в тыльную часть подголовников передних кресел. Согласитесь, в таких условиях можно с большим удовольствием скоротать даже очень-очень дальнюю дорогу.

А еще здесь потрясающе просторно! Что спереди, что на раздельных креслах второго ряда – места хоть отбавляй. Да и на «галерке» в общем-то не тесно. Конечно, штангиста или баскетболиста туда лучше не сажать, а вот седока «меньшего калибра» – запросто. И это не в ущерб багажнику! Не зря же версия ESV почти на полметра длиннее стандарт-ного Escalade. Так что даже в трехрядной конфигурации не приходится ломать голову над тем, где разместить сумки-чемоданы.

Кстати, вопреки опасениям, навеянным габаритами автомобиля, на Escalade ESV оказалось достаточно удобно ездить и по городу. Тут в помощь и высокая, «командирская» посадка, и всевозможные электронные ассистенты – парктроники, камеры кругового обзора. Так что даже на тесных улочках подмосковных городков у нас особых проблем не возникало.

Первым делом решаем отправиться в район Кубинки. Во-первых, в этих местах в декабре 1941 года проходила Наро-Фоминская оборонительная операция, сорвавшая последнюю попытку немцев прорваться к Москве. Во-вторых, именно здесь расположены интереснейший Танковый музей и недавно созданный парк «Патриот».

Тут-то и проявились скрытые до времени качества нашего Escalade. На широком шоссе можно дать волю мощи 6,2-литрового двигателя V8. Прежде, в стесненных городских условиях, он почти не напоминал о себе, лишь изредка реагируя на резкое нажатие педали «газа» коротким рыком. Здесь же показал, что даже столь массивная и крупная машина может быть по-настоящему динамичной. Причем комфорт не страдает: подвеска даже в «стандартном» режиме отлично справляется и с мелкими неровностями, и с кренами. Тем более что активировать «спортивный» режим без нужды не стоит – крены окажутся поменьше, но вибрации от трещин в асфальте станут ощутимее. Поэтому лучше представить себя не пилотом гоночного болида, а капитаном большого корабля, величаво рассекающего пространство. Поступив так, мы и не заметили, как первый этап пути подошел к концу – мы уже на въезде в Кубинку. Кстати, тут прямо у обочины застыл танк ИС-3. Однако на нас он не произвел впечатления большой машины. Может быть, на фоне Cadillac?

С недавних пор местный музей благодаря известной online-игре стал настоящей меккой для фанатов танков. Да и любителям истории тут есть на что посмотреть. В ангарах собрана без преувеличения уникальная коллекция боевых машин, в которых воплощены самые передовые технические решения разных лет. К примеру, в рядах советской техники можно увидеть не только серийно выпускавшиеся танки, но и разнообразные прототипы: танк на четырех гусеницах, огнеметные машины и даже танк с ракетным вооружением.

Не менее интересны и другие ангары, где выставлена иностранная техника. Прежде всего боевые машины союзников – британские и американские. Некоторые из них состояли и на вооружении Красной армии, их поставляли в СССР по программе ленд-лиза. Так что на иных танках (таких, как пехотный Valentine или средний М4 Sherman) вполне уместно смотрелись бы и красные звезды, нарисованные на броне.

Основную «боевую» славу марке Cadillac во время Второй мировой войны принес танк нового поколения М24 Chaffee, созданный в 1944 году для замены устаревших М5. Его разработали инженеры этой компании, да и произвели большую часть таких танков именно на ее заводах. По своим характеристикам М24 был очень хорош для того времени. В частности, при массе около 18 т он мог разгоняться до 56 км/ч. Для обеспечения такой динамики предусмотрели не один, а сразу два V-образных 8-цилиндровых двигателя Cadillac Series 44T24 рабочим объемом 5,7 л каждый. Суммарная реальная мощность силовой установки достигала 220 л.с. – отличный показатель для легкой боевой машины 1940-х. Главным оружием Chaffee была 75-миллиметровая пушка, дополнительно танк имел два пулемета калибром 7,62 мм и еще один 12,7-миллиметровый. Из-за позднего дебюта Chaffee почти не поставляли по программе ленд-лиза. В СССР привезли всего две такие машины для оценки качеств, в основном же их эксплуатировали американская и британская армии. В условиях реальных боевых действий М24 оказался настолько лучше своего предшественника, что после окончания войны его не отправили в отставку, а еще несколько десятилетий активно использовали в армиях 20 стран мира.

К слову, именно тут можно полюбоваться на некоторых боевых «родственников» нашего автомобиля. Например, разработанный инженерами Cadillac легкий танк М24 Chaffee. Или же легкие танки семейства M3/M5 Stuart, производство которых было налажено на заводах этой фирмы – там в годы Второй мировой их было построено около полутора тысяч. Глядя на эту технику, невольно задумываешься, какие же разные машины могут разрабатывать и выпускать одни и те же люди. Во время войны американская компания блестяще доказала, что способна создавать не только роскошные лимузины, но и весьма эффективную боевую технику.

Вообще, прохаживаясь по территории Танкового музея, не устаешь удивляться двойственности ощущений. С одной стороны, местные экспонаты выглядят как обычные памятники, как скульптуры. Но стоит представить их в деле... Рык мощных моторов, воинственный лязг гусениц, раскатистую стрельбу пушек… Все то, что пришлось видеть и слышать участникам той страшной войны. От такой картины невольно пробирает дрожь. Пусть уж лучше стоят здесь спокойно и радуют поклонников компьютерных симуляторов и любителей истории.

Купив билет в Танковый музей, посетитель автоматически получает возможность посетить и некоторые экспозиции в находящемся неподалеку парке «Патриот». Мы не могли упустить эту возможность. Ведь там есть еще один уголок, позволяющий хоть отдаленно представить военную жизнь, – «Партизанская деревня». От проходной посетителей туда доставляет микроавтобус, так что уже через несколько минут мы оказались у кромки леса, где создатели парка постарались воспроизвести быт военных лет.

Среди высоких сосен проложены аккуратные тропинки, вдоль которых расположились землянки и полуземлянки. В каждой скрупулезно восстановлена обстановка военных лет. Вот простая жилая землянка с печкой, умывальником и деревянными нарами. Рядом – кухня и общая столовая. Отдельно устроен «красный уголок», где сгруппированы вырезки из газет, труды Ленина, портреты вождей. А в местном «радиоцентре» собрано множество старых передатчиков и даже воспроизведено рабочее место радиста – стол с настоящей рацией и микрофоном.

Бродить по этой «деревеньке» можно долго, интересных вещей много. Но в какой-то момент хочется остановиться. Просто присесть на струганую лавку, опереться на сколоченный из грубых досок стол и задуматься, каково было жить в таких условиях нашим дедам и прадедам. Это нам, избалованным цивилизацией горожанам, все это интересно и забавно. А каждый день спать на жестких нарах, просыпаться в темноте и духоте подземного жилища, есть жидкую похлебку и при этом еще находить в себе силы брать в руки оружие и постоянно рисковать жизнью… Сейчас подобное даже представить сложно! А ведь именно так и жили те, кто не пустил фашистские войска к Москве, кто остановил атакующую армию и погнал ее обратно до Берлина! О таких вещах нельзя не думать, нельзя забывать.

Тем временем мы вновь «уходим в плавание» – неспешно и с достоинством перемещаемся на север от столицы, в сторону Твери. Здесь тоже хватает исторических мест: свидетельства – многочисленные памятники и обе-лиски, установленные вдоль шоссе. Именно в этих местах в декабре 1941 го была проведена Калининская наступательная операция, ставшая одной из первых успешных попыток оттеснить немцев от столицы.

О тех событиях сегодня напоминают не только памятники, но и расположенный в городке Эммаус Музей Калининского фронта. На первый взгляд он мало чем отличается от других подобных учреждений: в витринах выставлены личные вещи солдат, оружие, форма, тексты приказов. Но есть и кое-что оригинальное – сотрудники собрали множество фронтовых писем. Вглядываясь в эти выцветшие, потускневшие строки, невольно пытаешься понять, что чувствовали люди, писавшие их. Письма детей матерям, послания отцов детям – это по-настоящему страшно. Не потому, что в них описываются ужасы войны. Напротив, на страничках ничего такого нет. Скорее потому, что каждое письмо могло стать последним, вслед за каждым из них с фронта могла прийти «похоронка».

Далеко не все знают, что военное прошлое Cadillac связано не только с танками, но и c самолетами. В период Второй мировой компания, помимо прочего, выпускала и детали авиационных двигателей Allison (в то время фирма Allison входила в концерн General Motors). Эти 28-литровые моторы, разработанные еще в 1930 году, отличались простотой и высокой надежностью, благодаря чему были весьма популярны. Так, 1400-сильными двигателями Allison V-1710 оснащали такие известные истребители, как P-38 Lightning, P-39 Aircobra, P-40E Kittyhawk, P-51A Mustang. Причем многие из этих боевых машин состояли на вооружении не только американских и британских, но и советских военно-воздушных сил – их поставляли в нашу страну из-за океана по ленд-лизу.

Признаемся, путешествие произвело на нас незабываемое впечатление. Ведь благодаря ему нам удалось не просто узнать нечто новое, но и хоть немного погрузиться в жизнь времен самой страшной из войн в истории человечества. При этом осознав, сколь тяжело было положение СССР в ее начале и насколько важной оказалась помощь, предоставленная нашими союзниками, в том числе в виде военной техники, произведенной на заводах Cadillac.

Впрочем, следует упомянуть и те эмоции, которые подарил современный представитель этой легендарной марки. Роскошь, комфорт, мощность, динамику, предоставленные нам Cadillac Escalade ESV, трудно позабыть. На этом «корабле» хочется снова и снова бороздить просторы страны, познавая ее и вникая в детали истории. А танки пусть и дальше стоят в ангарах рядом с музейной партизанской деревней.