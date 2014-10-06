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Джейми Грин быстрейший в финальной тренировке на Лаузицринге

Гонщик Audi Джейми Грин показал лучшее время в третьей и финальной тренировке второго этапа DTM на Лаузицринге, передает TouringCarTimes.

Сессия прошла в солнечных и теплых условиях, без серьёзных происшествий. Единственный инцидент произошёл за десять минут до клетчатого флага, когда на машине Майка Рокенфеллера возникли технические проблемы и немец в медленном темпе вернулся на пит-лейн.

Во второй половине тренировки Грин возглавил протокол с результатом 1.16,745, сместив с первой строчки напарника по концерну Рене Раста, который в дальнейшем прибавил, но вернуться в лидеры не сумел.

Маттиас Экстрём также улучшил собственный результат на последних минутах, заняв третье место.

Нико Мюллер подтвердил великолепную форму Audi и занял четвёртую строчку, уступив Грину 0,222 секунд.

Лучший представитель Mercedes Роберт Уикенс показал пятое время. Следом за канадцем расположились его напарники Лукас Ауэр и Гэри Паффетт.

Том Блокмвист и Тимо Глок оказались единственными гонщиками BMW в топ-10, заняв восьмое и девятое место соответственно.

Рокенфеллер, несмотря на проблемы с автомобилем и потерю более чем половины сессии, показал десятое время.
Поз.
Пилот
Команда
Время
Отст.
Круги
1.
Джейми Грин быстрейший в финальной тренировке на Лаузицринге Джейми Грин
Audi Sport Team Rosberg
1.16,745
 
19
2.
Джейми Грин быстрейший в финальной тренировке на Лаузицринге Рене Раст
Audi Sport Team Rosberg
1.16,864
+0,119
20
3.
Джейми Грин быстрейший в финальной тренировке на Лаузицринге Маттиас Экстрём
Audi Sport Team Abt Sportsline
1.16,947
+0,202
20
4.
Джейми Грин быстрейший в финальной тренировке на Лаузицринге Нико Мюллер
Audi Sport Team Abt Sportsline
1.16,967
+0,222
20
5.
Джейми Грин быстрейший в финальной тренировке на Лаузицринге Роберт Уикенс
Mercedes-AMG Motorsport Mercedes me
1.17,002
+0,257
23
6.
Джейми Грин быстрейший в финальной тренировке на Лаузицринге Лукас Ауэр
Mercedes-AMG Motorport BWT
1.17,164
+0,419
23
7.
Джейми Грин быстрейший в финальной тренировке на Лаузицринге Гэри Паффетт
Mercedes-AMG Motorsport Mercedes me
1.17,328
+0,583
19
8.
Джейми Грин быстрейший в финальной тренировке на Лаузицринге Том Бломквист
BMW Team RMR
1.17,335
+0,590
15
9.
Джейми Грин быстрейший в финальной тренировке на Лаузицринге Тимо Глок
BMW Team RMR
1.17,361
+0,616
15
10.
Джейми Грин быстрейший в финальной тренировке на Лаузицринге Майк Рокенфеллер
Audi Sport Team Phoenix
1.17,412
+0,667
6
11.
Джейми Грин быстрейший в финальной тренировке на Лаузицринге Аугусто Фарфус
BMW Team RMG
1.17,426
+0,681
15
12.
Джейми Грин быстрейший в финальной тренировке на Лаузицринге Марко Виттман
BMW Team RMG
1.17,521
+0,776
16
13.
Джейми Грин быстрейший в финальной тренировке на Лаузицринге Лоик Дюваль
Audi Sport Team Phoenix
1.17,530
+0,785
17
14.
Джейми Грин быстрейший в финальной тренировке на Лаузицринге Эдоардо Мортара
Mercedes-AMG Motorport BWT
1.17,541
+0,796
25
15.
Джейми Грин быстрейший в финальной тренировке на Лаузицринге Максим Мартен
BMW Team RBM
1.17,558
+0,813
15
16.
Джейми Грин быстрейший в финальной тренировке на Лаузицринге Маро Энгель
Mercedes-AMG Motorsport SILBERPFEIL Energy
1.17,581
+0,836
23
17.
Джейми Грин быстрейший в финальной тренировке на Лаузицринге Пол ди Реста
Mercedes-AMG Motorsport SILBERPFEIL Energy
1.17,654
+0,909
23
18.
Джейми Грин быстрейший в финальной тренировке на Лаузицринге Бруно Спенглер
BMW Team RBM
1.17,925
+1,180
15

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Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 20:09      |      Категория:  Все новости » Спорт
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