ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Джейми Грин быстрейший в финальной тренировке на Лаузицринге Гонщик Audi Джейми Грин показал лучшее время в третьей и финальной тренировке второго этапа DTM на Лаузицринге, передает TouringCarTimes. Сессия прошла в солнечных и теплых условиях, без серьёзных происшествий. Единственный инцидент произошёл за десять минут до клетчатого флага, когда на машине Майка Рокенфеллера возникли технические проблемы и немец в медленном темпе вернулся на пит-лейн. Во второй половине тренировки Грин возглавил протокол с результатом 1.16,745, сместив с первой строчки напарника по концерну Рене Раста, который в дальнейшем прибавил, но вернуться в лидеры не сумел. Маттиас Экстрём также улучшил собственный результат на последних минутах, заняв третье место. Нико Мюллер подтвердил великолепную форму Audi и занял четвёртую строчку, уступив Грину 0,222 секунд. Лучший представитель Mercedes Роберт Уикенс показал пятое время. Следом за канадцем расположились его напарники Лукас Ауэр и Гэри Паффетт. Том Блокмвист и Тимо Глок оказались единственными гонщиками BMW в топ-10, заняв восьмое и девятое место соответственно. Рокенфеллер, несмотря на проблемы с автомобилем и потерю более чем половины сессии, показал десятое время.

Поз.

Пилот

Команда

Время

Отст.

Круги

1.

Джейми Грин

Audi Sport Team Rosberg

1.16,745



19

2.

Рене Раст

Audi Sport Team Rosberg

1.16,864

+0,119

20

3.

Маттиас Экстрём

Audi Sport Team Abt Sportsline

1.16,947

+0,202

20

4.

Нико Мюллер

Audi Sport Team Abt Sportsline

1.16,967

+0,222

20

5.

Роберт Уикенс

Mercedes-AMG Motorsport Mercedes me

1.17,002

+0,257

23

6.

Лукас Ауэр

Mercedes-AMG Motorport BWT

1.17,164

+0,419

23

7.

Гэри Паффетт

Mercedes-AMG Motorsport Mercedes me

1.17,328

+0,583

19

8.

Том Бломквист

BMW Team RMR

1.17,335

+0,590

15

9.

Тимо Глок

BMW Team RMR

1.17,361

+0,616

15

10.

Майк Рокенфеллер

Audi Sport Team Phoenix

1.17,412

+0,667

6

11.

Аугусто Фарфус

BMW Team RMG

1.17,426

+0,681

15

12.

Марко Виттман

BMW Team RMG

1.17,521

+0,776

16

13.

Лоик Дюваль

Audi Sport Team Phoenix

1.17,530

+0,785

17

14.

Эдоардо Мортара

Mercedes-AMG Motorport BWT

1.17,541

+0,796

25

15.

Максим Мартен

BMW Team RBM

1.17,558

+0,813

15

16.

Маро Энгель

Mercedes-AMG Motorsport SILBERPFEIL Energy

1.17,581

+0,836

23

17.

Пол ди Реста

Mercedes-AMG Motorsport SILBERPFEIL Energy

1.17,654

+0,909

23

18.

Бруно Спенглер

BMW Team RBM

1.17,925

+1,180

15

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Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 20:09 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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