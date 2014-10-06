Джейми Грин быстрейший в финальной тренировке на Лаузицринге
Гонщик Audi Джейми Грин показал лучшее время в третьей и финальной тренировке второго этапа DTM на Лаузицринге, передает TouringCarTimes.Сессия прошла в солнечных и теплых условиях, без серьёзных происшествий. Единственный инцидент произошёл за десять минут до клетчатого флага, когда на машине Майка Рокенфеллера возникли технические проблемы и немец в медленном темпе вернулся на пит-лейн.Во второй половине тренировки Грин возглавил протокол с результатом 1.16,745, сместив с первой строчки напарника по концерну Рене Раста, который в дальнейшем прибавил, но вернуться в лидеры не сумел.Маттиас Экстрём также улучшил собственный результат на последних минутах, заняв третье место.Нико Мюллер подтвердил великолепную форму Audi и занял четвёртую строчку, уступив Грину 0,222 секунд.Лучший представитель Mercedes Роберт Уикенс показал пятое время. Следом за канадцем расположились его напарники Лукас Ауэр и Гэри Паффетт.Том Блокмвист и Тимо Глок оказались единственными гонщиками BMW в топ-10, заняв восьмое и девятое место соответственно.Рокенфеллер, несмотря на проблемы с автомобилем и потерю более чем половины сессии, показал десятое время. Поз. Пилот Команда Время Отст. Круги 1. Джейми Грин Audi Sport Team Rosberg 1.16,745
19 2. Рене Раст Audi Sport Team Rosberg 1.16,864 +0,119 20 3. Маттиас Экстрём Audi Sport Team Abt Sportsline 1.16,947 +0,202 20 4. Нико Мюллер Audi Sport Team Abt Sportsline 1.16,967 +0,222 20 5. Роберт Уикенс Mercedes-AMG Motorsport Mercedes me 1.17,002 +0,257 23 6. Лукас Ауэр Mercedes-AMG Motorport BWT 1.17,164 +0,419 23 7. Гэри Паффетт Mercedes-AMG Motorsport Mercedes me 1.17,328 +0,583 19 8. Том Бломквист BMW Team RMR 1.17,335 +0,590 15 9. Тимо Глок BMW Team RMR 1.17,361 +0,616 15 10. Майк Рокенфеллер Audi Sport Team Phoenix 1.17,412 +0,667 6 11. Аугусто Фарфус BMW Team RMG 1.17,426 +0,681 15 12. Марко Виттман BMW Team RMG 1.17,521 +0,776 16 13. Лоик Дюваль Audi Sport Team Phoenix 1.17,530 +0,785 17 14. Эдоардо Мортара Mercedes-AMG Motorport BWT 1.17,541 +0,796 25 15. Максим Мартен BMW Team RBM 1.17,558 +0,813 15 16. Маро Энгель Mercedes-AMG Motorsport SILBERPFEIL Energy 1.17,581 +0,836 23 17. Пол ди Реста Mercedes-AMG Motorsport SILBERPFEIL Energy 1.17,654 +0,909 23 18. Бруно Спенглер BMW Team RBM 1.17,925 +1,180 15 Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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