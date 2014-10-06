20 мая на о. Русский пройдут Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут-2017»

В субботу, 20 мая, в 70 субъектах Российской Федерации 11-ый раз состоятся Всероссийские массовые соревнования «Российский Азимут-2017».

Во Владивостоке соревнования пройдут на стадионе кампуса ДВФУ на о. Русский. На дистанции в своих возрастных группах выйдут свыше 1000 участников. Все они независимо от занятых мест получат колоссальный заряд бодрости, а для некоторых, возможно, спортивное ориентирование станет любимым видом спорта.





Цель этих соревнований – привлечь внимание к спортивному ориентированию как одному из массовых и доступных видов спорта, показать новичкам всю красоту и азарт соревнований по ориентированию, продемонстрировать массовость и организованность.

Впервые «Российский Азимут» был проведен в 2006 году. Тогда на старт по всей России вышли более 170 000 опытных мастеров и любителей увлекательного вида спорта и активного отдыха.

«Российский Азимут» - это самое масштабное и многочисленное соревнование по спортивному ориентированию в стране.





Общее руководство организацией соревнований осуществляет Министерство спорта Российской Федерации. Непосредственное проведение соревнований возлагается на департамент физической культуры и спорта Приморского края, Приморскую краевую общественную организацию «Федерация спортивного ориентирования» при поддержке администрации г. Владивостока.

Соревнования личные, проводятся с общего старта по каждой возрастной группе отдельно на дистанции выбор.

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены городских округов и муниципальных районов Приморского края, детских клубов, спортклубов, учебных заведений Приморского края, других субъектов Российской Федерации от 2005 г.р. и моложе и до 1962 г.р. и старше.





Участники, занявшие 1-3 место в каждой возрастной группе, награждаются медалями и дипломами Минспорта России, занявшие 4-6 место награждаются медалями и дипломами Департамента ФКиС Приморского края.

Победителям соревнований «Российский Азимут 2017» в каждой возрастной группе вручаются кубки Минспорта России.





Программа соревнований

15-19 мая - 10:00-18:00 - работа комиссии по допуску участников к соревнованиям, по адресу: г. Владивосток, Партизанский проспект, 15 (цоколь);

20 мая, о. Русский, стадион кампуса ДВФУ

08.30-10.00 – продолжение работы комиссии по допуску участников к соревнованиям, прием заявок, выдача номеров, карточек в центре соревнований

11.00 – официальная церемония открытия;

11.30 – старт групп: Ю-14, Д-14, Ю-16, Д-16, Ю-18, Д-18, М-21, Ж-21;

11.50 – старт групп: Ю-12, Д-12, Ю-20, Д-20, М-35, Ж-35, М-55, Ж-55;

13.00 – церемония награждения, закрытие соревнований.





Транспорт

Список автобусов следующих до центрального входа ДВФУ:

№ 15 Покровский парк (ДВФУ) – ДВФУ (Медицинский корпус)

№ 74 Баляева – ДВФУ (Медицинский корпус)

№ 75 ТЦ «Тихоокеанский» – ДВФУ (Медицинский корпус)

№76 Бухта Тихая – ДВФУ (Медицинский корпус)

№ 77э Парк Победы – ДВФУ (Медицинский корпус)

№ 22д ТЦ «Изумруд» – ДВФУ (Медицинский корпус)

№ 29 ТЦ «Изумруд» – ДВФУ (Медицинский корпус)





Дополнительная информация для участников Informaciya-programma-Rossiyskiy-azimut-2017.doc [59 Kb]





Контакты

Гл. судья соревнований: Лебедев Александр Нестерович – 8(423)276-05-87

Директор соревнований: Маслов Тарас Владимирович – 8(423)298-61-44

Адрес электронной почты: pkfso@yandex.ru





Федерация спортивного ориентирования Приморского края http://pkfso.ru/