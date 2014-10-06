20 мая на о. Русский пройдут Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут-2017»
В субботу, 20 мая, в 70 субъектах Российской Федерации 11-ый раз состоятся Всероссийские массовые соревнования «Российский Азимут-2017».
Во Владивостоке соревнования пройдут на стадионе кампуса ДВФУ на о. Русский. На дистанции в своих возрастных группах выйдут свыше 1000 участников. Все они независимо от занятых мест получат колоссальный заряд бодрости, а для некоторых, возможно, спортивное ориентирование станет любимым видом спорта.
Цель этих соревнований – привлечь внимание к спортивному ориентированию как одному из массовых и доступных видов спорта, показать новичкам всю красоту и азарт соревнований по ориентированию, продемонстрировать массовость и организованность.
Впервые «Российский Азимут» был проведен в 2006 году. Тогда на старт по всей России вышли более 170 000 опытных мастеров и любителей увлекательного вида спорта и активного отдыха.
«Российский Азимут» - это самое масштабное и многочисленное соревнование по спортивному ориентированию в стране.
Общее руководство организацией соревнований осуществляет Министерство спорта Российской Федерации. Непосредственное проведение соревнований возлагается на департамент физической культуры и спорта Приморского края, Приморскую краевую общественную организацию «Федерация спортивного ориентирования» при поддержке администрации г. Владивостока.
Соревнования личные, проводятся с общего старта по каждой возрастной группе отдельно на дистанции выбор.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены городских округов и муниципальных районов Приморского края, детских клубов, спортклубов, учебных заведений Приморского края, других субъектов Российской Федерации от 2005 г.р. и моложе и до 1962 г.р. и старше.
Участники, занявшие 1-3 место в каждой возрастной группе, награждаются медалями и дипломами Минспорта России, занявшие 4-6 место награждаются медалями и дипломами Департамента ФКиС Приморского края.
Победителям соревнований «Российский Азимут 2017» в каждой возрастной группе вручаются кубки Минспорта России.
Программа соревнований
15-19 мая - 10:00-18:00 - работа комиссии по допуску участников к соревнованиям, по адресу: г. Владивосток, Партизанский проспект, 15 (цоколь);
20 мая, о. Русский, стадион кампуса ДВФУ
08.30-10.00 – продолжение работы комиссии по допуску участников к соревнованиям, прием заявок, выдача номеров, карточек в центре соревнований
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