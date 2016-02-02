Такой лихо закрученной концовки в ФОНБЕТ-Первенстве ФНЛ давно не было. Сразу 7 команд в последнем туре определяли неудачников турнира, поэтому встречи с их участием были назначены в одно время.





«Луч-Энергия» сильно осложнил свои шансы, не сумев обыграть дома «Сибирь», но все еще оставалась в наших руках. Нужно было только побеждать в отчетном туре «Мордовию». Мотивация хозяев была не менее запредельной - только победа оставляла саранскую команду в дивизионе.





В итоге первый тайм прошел осторожно, хозяева старались идти вперед, но «Луч-Энергия» действовал надежно. Ближе к середине тайма игра раскрылась, но счет так и не был открыт.





Во втором тайме, «тигры» провели отличную атаку, после навеса с правого фланга, Гордиенко сбросил мяч Килину, и Антон с острого угла неотразимо пробил в дальнюю девятку.





Еще через несколько минут Руслан Годиенко вырвался на простор, качнул Багаева и устремился на рандеву с голкипером. Защитник сфолил, но арбитр Панин фол не зафиксировал.





Игра пошла на встречных курсах: в одной из контратак Пономаренко хлестко выстрелил из-за пределов штрафной, но точно в руки Леонова.





Хозяева при каждом удобном моменте падали в штрафной площади. Очередной "кульбит" на сей раз Деобальда, и Панин указывает на «точку». Пенальти уверенно реализует Алхазов 1:1.





В оставшееся до свистка время «Мордовия» наседала. Параллельно «Балтика» и «Сибирь» выигрывали, так что неудачник турнира определялся в Саранске. Итоговая ничья "похоронила" обе команды. Сразу 3 коллектива: "Балтика", "Сибирь" и "Луч-Энергия" набрали по 42 очка. Пришлось считать личные встречи. В очных встречах все матчи завершились вничью, принеся каждому по 4 очка. Роковой для нас оказалась разница мячей в этих встречах (статья 4.5, пункт б Регламента ФОНБЕТ-Первенства России по футболу). У «Балтики» в итоге получилось 3:3, у «Сибири» 2:2, у «Луча-Энергии» 1:1.





«Мордовия» - «Луч-Энергия» - 1:1 (0:0)





Голы: Килин, 49, 0:1, Алхазов, 66, 1:1 (с пенальти).





20.05.2017. 38 тур ФОНБЕТ-Первенства ФНЛ сезона-2016/2017.





Саранск. Стадион "Старт". 4991 зрителей.





«Мордовия»: Леонов, Навлетов (Кренделев, 46), Сабитов, Осипов, Иванов, Багаев, Лебедев, Игнатович, Сысуев (Алхазов, 55), Петров (Лукьянов, 82), Деобальд.





«Луч-Энергия»: Гаврилов, Попов, Насадюк, Пискунов, Грицаенко, Коломыц, Машнев (Михалев, 71), Гриднев (Белоногов, 90+), Пономаренко, Килин (Кашкавал, 86), Гордиенко (Носов, 57).





Предупреждения: Багаев, 86 - Гриднев, 68, Пискунов, 75, Коломыц, 86.





Пресс-служба ФК "Луч-Энергия"