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«Луч-Энергия" вылетел во вторую лигу

«Луч-Энергия" вылетел во вторую лигу
Такой лихо закрученной концовки в ФОНБЕТ-Первенстве ФНЛ давно не было. Сразу 7 команд в последнем туре определяли неудачников турнира, поэтому встречи с их участием были назначены в одно время.



«Луч-Энергия» сильно осложнил свои шансы, не сумев обыграть дома «Сибирь», но все еще оставалась в наших руках. Нужно было только побеждать в отчетном туре «Мордовию». Мотивация хозяев была не менее запредельной - только победа оставляла саранскую команду в дивизионе.



В итоге первый тайм прошел осторожно, хозяева старались идти вперед, но «Луч-Энергия» действовал надежно. Ближе к середине тайма игра раскрылась, но счет так и не был открыт.



Во втором тайме, «тигры» провели отличную атаку, после навеса с правого фланга, Гордиенко сбросил мяч Килину, и Антон с острого угла неотразимо пробил в дальнюю девятку.



Еще через несколько минут Руслан Годиенко вырвался на простор, качнул Багаева и устремился на рандеву с голкипером. Защитник сфолил, но арбитр Панин фол не зафиксировал.



Игра пошла на встречных курсах: в одной из контратак Пономаренко хлестко выстрелил из-за пределов штрафной, но точно в руки Леонова.



Хозяева при каждом удобном моменте падали в штрафной площади. Очередной "кульбит" на сей раз Деобальда, и Панин указывает на «точку». Пенальти уверенно реализует Алхазов 1:1.



В оставшееся до свистка время «Мордовия» наседала. Параллельно «Балтика» и «Сибирь» выигрывали, так что неудачник турнира определялся в Саранске. Итоговая ничья "похоронила" обе команды. Сразу 3 коллектива: "Балтика", "Сибирь" и "Луч-Энергия" набрали по 42 очка. Пришлось считать личные встречи. В очных встречах все матчи завершились вничью, принеся каждому по 4 очка. Роковой для нас оказалась разница мячей в этих встречах (статья 4.5, пункт б Регламента ФОНБЕТ-Первенства России по футболу). У «Балтики» в итоге получилось 3:3, у «Сибири» 2:2, у «Луча-Энергии» 1:1.



«Мордовия» - «Луч-Энергия» - 1:1 (0:0)



Голы: Килин, 49, 0:1, Алхазов, 66, 1:1 (с пенальти).



20.05.2017. 38 тур ФОНБЕТ-Первенства ФНЛ сезона-2016/2017.



Саранск. Стадион "Старт". 4991 зрителей.



«Мордовия»: Леонов, Навлетов (Кренделев, 46), Сабитов, Осипов, Иванов, Багаев, Лебедев, Игнатович, Сысуев (Алхазов, 55), Петров (Лукьянов, 82), Деобальд.



«Луч-Энергия»: Гаврилов, Попов, Насадюк, Пискунов, Грицаенко, Коломыц, Машнев (Михалев, 71), Гриднев (Белоногов, 90+), Пономаренко, Килин (Кашкавал, 86), Гордиенко (Носов, 57).



Предупреждения: Багаев, 86 - Гриднев, 68, Пискунов, 75, Коломыц, 86.



Пресс-служба ФК "Луч-Энергия"

Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Сегодня, 14:54      |      Категория:  Все новости » Спорт
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