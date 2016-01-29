Краевой финал Всероссийской спартакиады по бейсболу и софтболу «Золотая ловушка 2017» пройдет во Владивостоке
В рамках впервые проходящей в Приморье Всероссийской спартакиады по бейсболу и софтболу «Золотая ловушка 2017» 20 мая с 11.00 до 14.00 на стадионе кампуса ДВФУ на о. Русский состоится краевой финал среди школьных команд.
На нем выступят участники финалов, занявшие призовые места в муниципальном этапе во Владивостоке: первое место – СОШ №82 г. Владивостока, второе место – СОШ №79 пос. Трудовое, третье место – СОШ №38 г. Владивостока, а также команда-финалист муниципального этапа Чугуевского района.
Контактный телефон 8908-991-90-11, Владимир Саранчук, президент Федерации бейсбола г. Владивостока
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