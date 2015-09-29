Nissan показал кусочек нового Leaf - автоновости

С 1 ноября китайский автопроизводитель Lifan объявил об увеличении срока гарантийного обслуживания на весь модельный ряд, продаваемой в России до пяти лет или 150 тысяч километров пробега. По словам...
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