ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Себастьен Ожье завершил лидером второй день Ралли Португалия Пилот M-Sport Себастьен Ожье закончил второй день Ралли Португалия на первом месте. Себастьен перехватил лидерство у своего напарника по команде Отта Тянака, который на 12-м спецучастке в результате ошибки сломал заднюю подвеску. Ошибка Отта Тянака вывела Себастьена Ожье в лидеры Ралли Португалия Ожье сумел сохранить большую часть гандикапа от ближайшего преследователя, хотя оппонент из Hyundai Тьерри Нёвиль отщипнул от его лидерства почти три секунды. Сейчас бельгиец уступает действующему чемпиону мира 16,8 секунды. На третьей позиции промежуточного протокола по-прежнему располагается Дани Сордо, однако сокомандник Нёвиля уже проигрывает 51,3 секунды. Заключительный субботний СУ 15 испанец доезжал с поврежденной задней частью своей i20. M-Sport проделала отличную работу, восстановив подвеску на Ford Fiesta Тянака, который смог продолжить борьбу. На последних трех СУ дня Отт отстал от Ожье на 15 секунд, тем не менее Крэг Брин потерял еще больше, что дало возможность эстонцу подняться на четвертую позицию. Шестое место занимает еще один пилот M-Sport Элфин Эванс, опередивший Юхо Ханнинена на Toyota. А вот соотечественнику Ханнинена Эсапекке Лаппи повезло еще меньше: на последнем допе дня он врезался в стену, из-за чего потерял больше пяти минут. Неудача Лаппи подняла на восьмое, девятое и десятое места Мадса Остберга, Яри-Матти Латвалу и Андреа Миккельсена соответственно. Миккельсен продолжает уверенно лидировать в классе WRC2, опережая ближайшего преследователя Понтуса Тидеманда на три минуты.

Положение после СУ15

Поз.

Пилот

Команда

Время/Отст.

1.

Себастьен Ожье

M-Sport World Rally Team

+3:15.24,6

2.

Тьерри Нёвиль

Hyundai Motorsport

+16,8

3.

Дани Сордо

Hyundai Motorsport

+51,3

4.

Отт Тянак

M-Sport World Rally Team

+1.29,6

5.

Крэг Брин

Citroen Total Abu Dhabi WRT

+1.32,4

6.

Элфин Эванс

M-Sport World Rally Team

+3.01,8

7.

Юхо Хяннинен

Toyota Gazoo Racing WRC

+3.29,8

8.

Мадс Остберг

M-Sport World Rally Team

+5.16,6

9.

Яри-Матти Латвала

Toyota Gazoo Racing WRC

+5.32,7

10.

Андреас Миккельсен

Skoda Motorsport

+7.06,6

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Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 08:07 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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