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General Motors уходит еще с двух рынков - автоновости
31-03-2017, 08:44, Автоновости Информагентство «Москва» со ссылкой на заместителя руководителя Департамента транспорта г. Москвы Алину Бисембаеву сообщило, что в нынешнем году на столичных дорогах построят сто новых пешеходных...
14-09-2014, 13:49, Автоновости Несмотря на то, что этой осенью дебютировало новое поколение внедорожника Volvo ХС90, старая генерация модели не уйдет в прошлое....
10-02-2014, 17:41, Автоновости Немецкий автопроизводитель Volkswagen представил публике усовершенствованную версию концепта Taigun....
20-10-2016, 12:50, Автоновости Спустя два месяца после начала использования беспилотных такси, власти Сингапура решили доверить «автопилоту» более крупный транспорт....
26-02-2015, 14:57, Автоновости По итогам прошедшего года Россия заняла восьмое место в рейтинге стран мира по количеству проданных легковых автомобилей....
28-09-2016, 09:06, Автоновости За месяц Toyota продала в России 8 526 автомобилей....
15-02-2014, 10:13, Автоновости Депутаты Госдумы планируют запретить заявлять в рекламе автомобилей базовую стоимость машины в том случае, если демонстрируется модель с большим числом дополнительных платных опций....
17-11-2016, 12:57, Автоновости Такие знаки предлагают полностью персонифицировать и выдавать только при предъявлении соответствующих документов....
6-02-2017, 00:41, Автоновости Министерство промышленности и торговли РФ предложило автопроизводителям, работающим на территории нашей страны, «перестроить свой бизнес». ....
1-03-2017, 04:49, Автоновости Нижегородская компания «Самотлор-НН» объявила о запуске мелкосерийного производства грузопассажирских универсалов на шасси Lada Largus. От стандартного универсала «Ларгус» они будут отличаться...