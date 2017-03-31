Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
Дешевые авиабилеты
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
Новости партнеров
Все новости
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

General Motors уходит еще с двух рынков - автоновости

Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 05:00      |      Категория:  Автоновости
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
В Москве появится 100 новых переходов - автоновости
31-03-2017, 08:44, Автоновости
Информагентство «Москва» со ссылкой на заместителя руководителя Департамента транспорта г. Москвы Алину Бисембаеву сообщило, что в нынешнем году на столичных дорогах построят сто новых пешеходных...
Подробнее
Volvo XC90 предыдущего поколения будет продаваться в Китае одновременно с новой генерацией - автоновости
14-09-2014, 13:49, Автоновости
Несмотря на то, что этой осенью дебютировало новое поколение внедорожника Volvo ХС90, старая генерация модели не уйдет в прошлое....
Подробнее
В Индии прошла премьера усовершенствованной версии Volkswagen Taigun - автоновости
10-02-2014, 17:41, Автоновости
Немецкий автопроизводитель Volkswagen представил публике усовершенствованную версию концепта Taigun....
Подробнее
Сингапур начинает дорожные тесты беспилотных автобусов - автоновости
20-10-2016, 12:50, Автоновости
Спустя два месяца после начала использования беспилотных такси, власти Сингапура решили доверить «автопилоту» более крупный транспорт....
Подробнее
Мировой автомобильный рынок вырос в прошлом году на 3,4% - автоновости
26-02-2015, 14:57, Автоновости
По итогам прошедшего года Россия заняла восьмое место в рейтинге стран мира по количеству проданных легковых автомобилей....
Подробнее
В августе Toyota стала самым популярным японским брендом в России - автоновости
28-09-2016, 09:06, Автоновости
За месяц Toyota продала в России 8 526 автомобилей....
Подробнее
Депутаты могут запретить называть в рекламе автомобилей стоимость базовой версии - автоновости
15-02-2014, 10:13, Автоновости
Депутаты Госдумы планируют запретить заявлять в рекламе автомобилей базовую стоимость машины в том случае, если демонстрируется модель с большим числом дополнительных платных опций....
Подробнее
Наклейки «Инвалид» планируют изъять из свободной продажи - автоновости
17-11-2016, 12:57, Автоновости
Такие знаки предлагают полностью персонифицировать и выдавать только при предъявлении соответствующих документов....
Подробнее
Минпромторг уполномочен предложить - автоновости
6-02-2017, 00:41, Автоновости
Министерство промышленности и торговли РФ предложило автопроизводителям, работающим на территории нашей страны, «перестроить свой бизнес». ....
Подробнее
Ларгус из Нижнего Новгорода - автоновости
1-03-2017, 04:49, Автоновости
Нижегородская компания «Самотлор-НН» объявила о запуске мелкосерийного производства грузопассажирских универсалов на шасси Lada Largus. От стандартного универсала «Ларгус» они будут отличаться...
Подробнее

Яндекс.Метрика
О сайте       Контакты      Реклама на сайте      Rss канал     Карта сайта
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!
COPYRIGHT © 2008 DV-ZVEZDA.RU | РАЗРАБОТЧИК WS17.RU