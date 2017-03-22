ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Квалификация "500 миль Индианаполиса" отложена из-за плохой погоды Организаторы «500 миль Индианаполиса» отложили начало квалификации по причине плохой погоды, сообщает AUTOSPORT.com. За десять минут до запланированного старта квалификации было объявлено о том, что заезд не начнется вовремя, а через семь минут на «Старую кирпичницу» обрушилась буря. Механики вернули машины в гаражи. На данный момент неизвестно, когда именно начнется квалификация. В субботней квалификации все пилоты должны проехать по четыре круга, по средней скорости которых и будет определен протокол. А в воскресенье квалификация будет состоять из двух частей при том, что субботние результаты будут аннулированы. Сначала будут соревноваться пилоты, занявшие места с 10-го по 33-е, а затем суперпоул «Инди-500» разыграют девять быстрейших гонщиков по итогам субботней квалификации.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 03:44 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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