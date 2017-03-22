Квалификация "500 миль Индианаполиса" отложена из-за плохой погоды
Организаторы «500 миль Индианаполиса» отложили начало квалификации по причине плохой погоды, сообщает AUTOSPORT.com.За десять минут до запланированного старта квалификации было объявлено о том, что заезд не начнется вовремя, а через семь минут на «Старую кирпичницу» обрушилась буря.Механики вернули машины в гаражи. На данный момент неизвестно, когда именно начнется квалификация.В субботней квалификации все пилоты должны проехать по четыре круга, по средней скорости которых и будет определен протокол.А в воскресенье квалификация будет состоять из двух частей при том, что субботние результаты будут аннулированы. Сначала будут соревноваться пилоты, занявшие места с 10-го по 33-е, а затем суперпоул «Инди-500» разыграют девять быстрейших гонщиков по итогам субботней квалификации.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Четыре команды Ночной лиги Приморского края, не попавшие в первую четверку по итогам круговой стадии отборочного турнира «Дивизиона 40+», завершили свое выступление. Но прежде чем уйти на «каникулы»...
Новичок Manor Эстебан Окон поделился впечатлениями от своей дебютной квалификации в Ф1, по итогам которой занял 18-е место. Но из-за штрафа Эстебана Гутьерреса француз будет стартовать с 17-го места....
Гран При Монако 2014 года стал лучшей гонкой в Ф1 для подопечного Marussia, ныне покойного Жюля Бьянки. Тогда француз был классифицирован десятым по итогам гонки. Спустя всего четыре месяца он впал в...
В субботу, 24 сентября, на территории форта №7 и в воскресенье, 25 сентября, на спортивной площадке возле дома на пр. 100-летия Владивостока, 74, пройдет третий этап открытого чемпионата Владивостока...
21 марта в г. Ханты-Мансийск состоялось заседание Организационного комитета по подготовке к XVIII Сурдлимпийским зимним играм, которые пройдут в 2015 году на территории Ханты-Мансийского автономного...
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!