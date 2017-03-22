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Квалификация "500 миль Индианаполиса" отложена из-за плохой погоды

Организаторы «500 миль Индианаполиса» отложили начало квалификации по причине плохой погоды, сообщает AUTOSPORT.com.

За десять минут до запланированного старта квалификации было объявлено о том, что заезд не начнется вовремя, а через семь минут на «Старую кирпичницу» обрушилась буря.

Механики вернули машины в гаражи. На данный момент неизвестно, когда именно начнется квалификация.

В субботней квалификации все пилоты должны проехать по четыре круга, по средней скорости которых и будет определен протокол.

А в воскресенье квалификация будет состоять из двух частей при том, что субботние результаты будут аннулированы. Сначала будут соревноваться пилоты, занявшие места с 10-го по 33-е, а затем суперпоул «Инди-500» разыграют девять быстрейших гонщиков по итогам субботней квалификации.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 03:44      |      Категория:  Все новости » Спорт
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