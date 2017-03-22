Молодежный «Вольфрам» завоевал «бронзу» Всероссийского фестиваля Ночной Хоккейной Лиги
«Лига Мечты 18+». Матч за 3-е место
«Вольфрам-Б» - «Металлург» 5:2
«Вольфрам-Б» из п. Восток Красноармейского района одержал убедительную победу в матче с командой «Металлург» из Екатеринбурга и завоевал бронзовые медали в «Лиге Мечты 18+» на VI Всероссийском Фестивале Ночной Хоккейной Лиги, что стало, несомненно, большим достижением как для самих хоккеистов, так и для всего приморского хоккея.
В соревнованиях молодежных команд на фестивале любительских коллективов в Сочи приняло участие 60 хоккейных дружин из 57 субъектов Российской Федерации
Приморская команда за все время выступлений на фестивале провела шесть матчей и успела зарекомендовать себя настоящей «грозой» для соперников. В групповом турнире молодежь «Вольфрама-Б» поочередно обыграла «Молний» из Самарской области – 4:1, «Гвардию» из Новосибирска – 4:1 и команду «Сильвинит» из Пермского края – 7:1.
В стадии 1/4 плей-офф за Кубок «Лиги Мечты 18+», «вольфрамовцы» в драматичном матче вырвали победу по буллитам у грозного «ЯрКлимата» из Ярославля – 3:2Б и в полуфинальном матче уступили будущему чемпиону - команде «Кузня» из Кемеровской области – 2:7.
В своем заключительном матче в Сочи «Вольфрам-Б» одержал убедительную победу над екатеринбургским «Металлургом» со счетом 5:2 и завоевал бронзовые медали и кубок за третье место. Награды приморцы получили из рук легендарных отечественных хоккеистов, олимпийских чемпионов - Игоря Болдина и Ильи Бякина.
Руководство НХЛ высоко оценило итоги выступлений приморских команд на VI Всероссийском фестивале, выразив благодарность руководителю команды «Вольфрам» Владимиру Шепете за большой вклад в развитии любительского хоккея в регионе.
Напомним, кроме молодежной команды с 3 по 9 мая в Сочи выступал ветеранский «Вольфрам», который занял 10 место из 64 команд в дивизионе 40 лет и старше.
Поздравляем команду «Вольфрам-Б» с заслуженными наградами и желаем дальнейших достижений!
Олег Зеленин, региональный представитель НХЛ по Приморскому краю дивизион «Любитель 40+», фото автора
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