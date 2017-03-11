ЗНАКОМСТВА
КРАСОТА
ЗДОРОВЬЕ
ТУРИЗМ
АВТОНОВОСТИ
НОВОСТИ СПОРТА
Toyota показала Camry для японского рынка - автоновости
11-03-2017, 00:47, Автоновости Прототип гиперкара немцы пока держат в секрете, но по фотографии, показанной на стенде и небольшой презентации, можно сказать, что новый AMG R50, появление которого назначено на 2019 год, будет...
24-11-2016, 16:57, Автоновости За месяц на российском рынке было реализовано всего 172 французских автомобиля....
19-10-2013, 22:50, Автоновости Гийом Картье, руководитель отдела продаж европейского представительства компании Nissan, сообщил, что в настоящий момент японский автопроизводитель рассматривает целесообразность разработки...
27-04-2014, 23:24, Автоновости Производство автомобилей модели Lada Priora на мощностях российского «АвтоВАЗ» приостановлено до конца опрапреля....
14-11-2016, 12:58, Автоновости Компактный хэтчбек Citroen DS 3 в 2010 году стал родоначальником модельной линейки DS, заявившей о себе в премиум-сегменте. Теперь она трансформировалась в отдельный бренд, а сам автомобиль получил...
22-02-2014, 15:01, Автоновости Команды Формулы-1, использующие на своих болидах моторы марки Mercedes-Benz, продолжают задавать тон на предсезонных тестах....
3-05-2016, 13:21, Автоновости 14 апреля автомобильным журналистам – членам жюри Национальной премии TOP-5 Auto представилась возможность протестировать автомобили-номинанты четвертого сезона премии....
13-08-2015, 03:42, Автоновости В скором времени ожидается рост цен на иностранные автомобили....
14-09-2016, 13:04, Автоновости Новый график работы будет действовать до конца месяца....
29-03-2014, 13:12, Автоновости Представители немецкой компании Mercedes-Benz объявили о начале серийного производства минивэна V-класса нового поколения....