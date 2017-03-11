Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
Дешевые авиабилеты
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
Новости партнеров
Все новости
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Toyota показала Camry для японского рынка - автоновости

Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 00:55      |      Категория:  Автоновости
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
AMG R50. Конкурент для Bugatti? - автоновости
11-03-2017, 00:47, Автоновости
Прототип гиперкара немцы пока держат в секрете, но по фотографии, показанной на стенде и небольшой презентации, можно сказать, что новый AMG R50, появление которого назначено на 2019 год, будет...
Подробнее
В октябре Citroen потерял более трети российских продаж - автоновости
24-11-2016, 16:57, Автоновости
За месяц на российском рынке было реализовано всего 172 французских автомобиля....
Подробнее
Nissan Qashqai последнего поколения может получить электрическую версию
19-10-2013, 22:50, Автоновости
Гийом Картье, руководитель отдела продаж европейского представительства компании Nissan, сообщил, что в настоящий момент японский автопроизводитель рассматривает целесообразность разработки...
Подробнее
На «АвтоВАЗе» приостановлено производство Lada Priora - автоновости
27-04-2014, 23:24, Автоновости
Производство автомобилей модели Lada Priora на мощностях российского «АвтоВАЗ» приостановлено до конца опрапреля....
Подробнее
Третьим будет - автоновости
14-11-2016, 12:58, Автоновости
Компактный хэтчбек Citroen DS 3 в 2010 году стал родоначальником модельной линейки DS, заявившей о себе в премиум-сегменте. Теперь она трансформировалась в отдельный бренд, а сам автомобиль получил...
Подробнее
Red Bull по-прежнему не догоняет конкурентов
22-02-2014, 15:01, Автоновости
Команды Формулы-1, использующие на своих болидах моторы марки Mercedes-Benz, продолжают задавать тон на предсезонных тестах....
Подробнее
Маленькие тонкости большого теста - автоновости
3-05-2016, 13:21, Автоновости
14 апреля автомобильным журналистам – членам жюри Национальной премии TOP-5 Auto представилась возможность протестировать автомобили-номинанты четвертого сезона премии....
Подробнее
На российском авторынке ожидается подорожание иномарок - автоновости
13-08-2015, 03:42, Автоновости
В скором времени ожидается рост цен на иностранные автомобили....
Подробнее
АвтоВАЗ ввел дни простоя из-за падения спроса на российском рынке - автоновости
14-09-2016, 13:04, Автоновости
Новый график работы будет действовать до конца месяца....
Подробнее
В Испании стартовало производство минивэнов Mercedes-Benz V-class нового поколения - автоновости
29-03-2014, 13:12, Автоновости
Представители немецкой компании Mercedes-Benz объявили о начале серийного производства минивэна V-класса нового поколения....
Подробнее

Яндекс.Метрика
О сайте       Контакты      Реклама на сайте      Rss канал     Карта сайта
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!
COPYRIGHT © 2008 DV-ZVEZDA.RU | РАЗРАБОТЧИК WS17.RU