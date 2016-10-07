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Ошибка Отта Тянака вывела Себастьена Ожье в лидеры Ралли Португалия

Пилот M-Sport Себастьен Ожье унаследовал лидерство на Ралли Португалия от своего напарника по команде Отта Тянака после того, как эстонец повредил левую заднюю подвеску на своей Ford Fiesta.

Себастьен постепенно подбирался к Отту: перед стартом 11-го спецучастка француз проигрывал лидеру всего 6,3 секунды. Но Тянак шикарно проехал СУ 11 и укрепил свою позицию, выиграв две первые промежуточные отметки СУ 12, но перед началом третьей отсечки он жестко наехал на склон и повредил левую заднюю подвеску.

Ему удалось довезти Fiesta до финиша, но теперь он идет только пятым с отставанием в 1 минуту и 16,8 секунды от Ожье.

«За 20 километров до финиша на одной из точек торможения я зацепил склон, проходя его по внешнему радиусу. Я сразу же почувствовал, что что-то сломалось», – приводит слова эстонца WRC.com.

Ожье посочувствовал Тянаку, сказав: «Отт ехал очень хорошо, установив невероятное время на СУ 11. Я надеюсь, что он сможет продолжить борьбу».

Ближайшим преследователем лидера общего зачета сезона-2017 стал Тьерри Нёвиль. Гонщик Hyundai уступает ему 19,5 секунды, а неподалеку располагается еще один представитель немецкой команды Дани Сордо. Испанец проигрывает лидеру ровно 25 секунд.

На четвертой строчке промежуточного протокола располагается Крэг Брин: пилот Citroen остается реальным претендентом на подиум, ведь его от Сордо отделяет всего 21 секунда.

Вторую половину десятки сильнейших составили Юхо Ханнинен, Элфин Эванс, Эсапекка Лаппи, Мадс Остберг и Яри-Матти Латвала.

На 11-м месте располагается Андреас Миккельсен, лидирующий в WRC2.

Результаты готовятсяХотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Вчера, 23:50      |      Категория:  Все новости » Спорт
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