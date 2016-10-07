Ошибка Отта Тянака вывела Себастьена Ожье в лидеры Ралли Португалия
Пилот M-Sport Себастьен Ожье унаследовал лидерство на Ралли Португалия от своего напарника по команде Отта Тянака после того, как эстонец повредил левую заднюю подвеску на своей Ford Fiesta.Себастьен постепенно подбирался к Отту: перед стартом 11-го спецучастка француз проигрывал лидеру всего 6,3 секунды. Но Тянак шикарно проехал СУ 11 и укрепил свою позицию, выиграв две первые промежуточные отметки СУ 12, но перед началом третьей отсечки он жестко наехал на склон и повредил левую заднюю подвеску.Ему удалось довезти Fiesta до финиша, но теперь он идет только пятым с отставанием в 1 минуту и 16,8 секунды от Ожье.«За 20 километров до финиша на одной из точек торможения я зацепил склон, проходя его по внешнему радиусу. Я сразу же почувствовал, что что-то сломалось», – приводит слова эстонца WRC.com.Ожье посочувствовал Тянаку, сказав: «Отт ехал очень хорошо, установив невероятное время на СУ 11. Я надеюсь, что он сможет продолжить борьбу».Ближайшим преследователем лидера общего зачета сезона-2017 стал Тьерри Нёвиль. Гонщик Hyundai уступает ему 19,5 секунды, а неподалеку располагается еще один представитель немецкой команды Дани Сордо. Испанец проигрывает лидеру ровно 25 секунд.На четвертой строчке промежуточного протокола располагается Крэг Брин: пилот Citroen остается реальным претендентом на подиум, ведь его от Сордо отделяет всего 21 секунда.Вторую половину десятки сильнейших составили Юхо Ханнинен, Элфин Эванс, Эсапекка Лаппи, Мадс Остберг и Яри-Матти Латвала.На 11-м месте располагается Андреас Миккельсен, лидирующий в WRC2.Результаты готовятсяХотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Команду Koiranen GP исключили из списка участников сезона 2017 года GP3. Koiranen пришла в GP3 в 2013-м и с того момента одержала девять побед, последняя из которых покорилась Мэтту Пэрри в Венгрии в...
Кевин Магнуссен, по слухам, ведёт переговоры с Renault о замене Пастора Мальдонадо в команде в 2016 году. В конце декабря заводская конюшня французского концерна подтвердила контракты с Мальдонадо и...
Предстоящие выходные обещают быть предельно насыщенными для автоспортивных болельщиков. Невероятно, но в три ближайших дня фактически на каждый час – с утра до вечера – запланирована как минимум одна...
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!