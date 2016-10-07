ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Ошибка Отта Тянака вывела Себастьена Ожье в лидеры Ралли Португалия Пилот M-Sport Себастьен Ожье унаследовал лидерство на Ралли Португалия от своего напарника по команде Отта Тянака после того, как эстонец повредил левую заднюю подвеску на своей Ford Fiesta. Себастьен постепенно подбирался к Отту: перед стартом 11-го спецучастка француз проигрывал лидеру всего 6,3 секунды. Но Тянак шикарно проехал СУ 11 и укрепил свою позицию, выиграв две первые промежуточные отметки СУ 12, но перед началом третьей отсечки он жестко наехал на склон и повредил левую заднюю подвеску. Ему удалось довезти Fiesta до финиша, но теперь он идет только пятым с отставанием в 1 минуту и 16,8 секунды от Ожье. «За 20 километров до финиша на одной из точек торможения я зацепил склон, проходя его по внешнему радиусу. Я сразу же почувствовал, что что-то сломалось», – приводит слова эстонца WRC.com. Ожье посочувствовал Тянаку, сказав: «Отт ехал очень хорошо, установив невероятное время на СУ 11. Я надеюсь, что он сможет продолжить борьбу». Ближайшим преследователем лидера общего зачета сезона-2017 стал Тьерри Нёвиль. Гонщик Hyundai уступает ему 19,5 секунды, а неподалеку располагается еще один представитель немецкой команды Дани Сордо. Испанец проигрывает лидеру ровно 25 секунд. На четвертой строчке промежуточного протокола располагается Крэг Брин: пилот Citroen остается реальным претендентом на подиум, ведь его от Сордо отделяет всего 21 секунда. Вторую половину десятки сильнейших составили Юхо Ханнинен, Элфин Эванс, Эсапекка Лаппи, Мадс Остберг и Яри-Матти Латвала. На 11-м месте располагается Андреас Миккельсен, лидирующий в WRC2. Результаты готовятсяХотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Вчера, 23:50 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ В пятницу, 7 октября, во Владивостоке стартуют Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию «Кубок Тихого океана». В состязаниях примут участие около 200 спортсменов со всего Дальнего... Подробнее Команду Koiranen GP исключили из списка участников сезона 2017 года GP3. Koiranen пришла в GP3 в 2013-м и с того момента одержала девять побед, последняя из которых покорилась Мэтту Пэрри в Венгрии в... Подробнее Гонщик Mercedes в DTM и GT Феликс Розенквист выступит в сезоне-2016/2017 Формулы Е в составе Mahindra. Пресс-служба индийской команды перед первыми предсезонными тестами в Донингтон Парке... Подробнее Фернандо Алонсо - 6-й: Я доволен борьбой с напарником. Кими Райкконен - 7-й: В команде знали, что ни к чему отдавать мне приказы.... Подробнее Кевин Магнуссен, по слухам, ведёт переговоры с Renault о замене Пастора Мальдонадо в команде в 2016 году. В конце декабря заводская конюшня французского концерна подтвердила контракты с Мальдонадо и... Подробнее Предстоящие выходные обещают быть предельно насыщенными для автоспортивных болельщиков. Невероятно, но в три ближайших дня фактически на каждый час – с утра до вечера – запланирована как минимум одна... Подробнее Пастор Мальдонадо, показавший лучший результат в четверг, сегодня вновь возглавил протокол... Подробнее В яхт-клубе «Семь футов» состоялась церемония открытия пятого этапа Национальной парусной Лиги - крупнейшего проекта Всероссийской федерации парусного спорта. В столицу Приморья приехали команды... Подробнее В Южной Корее состоялась парусная регата крейсерских яхт - «Кубок Кореи». В регате принимало участие 58 яхт разных классов с экипажами из 18 стран. Россию представляли приморские яхтсмены из... Подробнее Завоевание Льюисом Хэмилтоном третьего чемпионского титула в карьере не будет подтверждено, пока FIA не проинспектирует его двигатель Mercedes и не огласит, что он соответствует регламенту-2015.... Подробнее