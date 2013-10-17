ГИБДД будет принимать экзамены на площадках автошкол - автоновости

Первые скетчи с изображениями кроссовера появились довольно давно, да и сам концепт Aircross уже показывали в Женеве, но планы на его производство держались в секрете. Сегодня же стало известно, что...
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