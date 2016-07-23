Лукас Ауэр стал лучшим во второй тренировке на Лаузицринге
Гонщик Mercedes Лукас Ауер стал быстрейшим во второй тренировке этапа DTM на Лаузицринге.Вместе со своим напарником Робертом Уикенсом Ауэр (1.16,826) стал единственным гонщиком, вышедшим из 1.17,00.В заключительные минуты над трассой нависли тяжелые облака, заставившие всех пилотов быть на трассе, чтобы не терять время.Джейми Грин улучшился и стал третьим, уступив австрийцу 0,266 секунды, но опередив подопечных Mercedes Гэри Паффетта и Маро Энгеля.Майк Рокенфеллер стал шестым, а остальные гонщики Audi Sport Рене Раст и Маттиас Экстрём расположились на седьмой и восьмой строчке.Том Бломквист и Марко Виттманн из BMW замкнули первую десятку, при этом действующий чемпион отстал от Ауэра всего лишь на 0,654 секунды.Результаты готовятсяХотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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