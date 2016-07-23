ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Лукас Ауэр стал лучшим во второй тренировке на Лаузицринге Гонщик Mercedes Лукас Ауер стал быстрейшим во второй тренировке этапа DTM на Лаузицринге. Вместе со своим напарником Робертом Уикенсом Ауэр (1.16,826) стал единственным гонщиком, вышедшим из 1.17,00. В заключительные минуты над трассой нависли тяжелые облака, заставившие всех пилотов быть на трассе, чтобы не терять время. Джейми Грин улучшился и стал третьим, уступив австрийцу 0,266 секунды, но опередив подопечных Mercedes Гэри Паффетта и Маро Энгеля. Майк Рокенфеллер стал шестым, а остальные гонщики Audi Sport Рене Раст и Маттиас Экстрём расположились на седьмой и восьмой строчке. Том Бломквист и Марко Виттманн из BMW замкнули первую десятку, при этом действующий чемпион отстал от Ауэра всего лишь на 0,654 секунды. Результаты готовятсяХотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 20:02 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ Гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон раскритиковал новые поребрики на Хунгароринге после того, как попал в аварию во время второй тренировки. Несмотря на то, что трехкратный чемпион мира подчеркнул, что... Подробнее Густаво Якаман и Оливье Пла принесли команде OAK Racing победу на канадском этапе серии United SportsCar Championship в Моспорт-парке, лидируя от старта до финиша. На подсыхающей после утреннего... Подробнее Гонщик Force India Серхио Перес рассказал о том, как провёл межсезонье, и поделился ожиданиями от предстоящего гоночного года. «Презентация новой машины – это всегда одно из самых интересных событий... Подробнее Неисполнительный директор Mercedes Ники Лауда считает, что у Льюиса Хэмилтона осталось мало шансов на завоевание четвертого чемпионского титула по итогам сезона-2016. На Гран При Японии Льюис... Подробнее 10-14 августа в г. Нальчик (Республика Кабардино-Балкария) состоялось Первенство России по тхэквондо (WTF) среди юниоров и юниорок 1999-2001 гг.р. В соревнованиях, которые проходили на арене... Подробнее Руководитель Toro Rosso Франц Тост рассчитывает, что по ходу финальной части сезона-2016 Даниил Квят сможет вернуть себе прежнюю скорость. В начале сезона, после домашней гонки в Сочи, российский... Подробнее Пастор Мальдонадо нисколько не сомневается, что сохранит место в команде в 2016 году, если Lotus будет выкуплена компанией Renault. Французский автопроизводитель близок к заключению сделки и... Подробнее ХК «Адмирал» еще на один год продлил соглашение с канадским защитником Логаном Пайеттом. Об этом сообщает официальный сайт владивостокского клуба.... Подробнее Глава менеджмента Ф1 Берни Экклстоун получил предложение остаться на руководящем посту Больших Призов. Американская компания Liberty Media, которая вскоре станет новым владельцем Ф1, предложила... Подробнее Дебютант Макао Хосе-Мария Лопес уверенно переиграл соперников в пятничной утренней тренировке WTCC... Подробнее